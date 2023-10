Artikkelen fortsetter under annonsen

Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson, Eigil Knutsen, svarer i DN 25. oktober på noe annet enn jeg skrev om i mitt innlegg (13. oktober). Der skrev jeg at betalt formuesskatt på næringskapital har økt med 160 prosent de to siste årene, og at utbytteskatt har økt med over 50 prosent. Bredden av næringslivet sier at det er et problem.

Knutsen mener derimot at skjerpet eierskatt er uproblematisk, fordi kapitalskatten samlet sett er lavere i Norge enn i mange OECD-land. Men det er til liten hjelp for norske bedriftseiere at norske hytte- og boligskatter er lave.

I diskusjonen om formuesskatt på bedriftseierskap er næringsbeskatning det relevante. Utbytteskattenivået i Norge, inklusive selskapsskatt, er nå i toppsjiktet i Europa. Legger vi til formuesskatten på næringskapital, ligger Norge trolig høyest i hele Europa. Alt annet likt gir det mindre SMB-investeringer, lavere lønninger og mindre lokalt eierskap, noe utenlandsk kapital, som primært er tilgjengelig for større bedrifter, i liten grad kompenserer for.

Knutsens andre hovedpoeng er at skjerpet formuesskatt på norske bedrifter er irrelevant, fordi makroøkonomien er god. Med den logikken bør formuesskatten på bedrifter kuttes når det er nedgangstider. De siste 20 år har vi imidlertid erfart at formuesskatten skjerpes av Ap uansett konjunkturer.

Bedret sysselsetting skyldes at Norge ikke lenger er koronastengt. Pandemi og krig som gir inflasjon og kraftig svekket krone, har gitt økt eksport, særlig av olje, gass, råvarer og arbeidsfolk fra Sverige og Øst-Europa, som igjen bidrar til mangel på arbeidskraft i mange næringer.

Det er dette, ikke optimisme, som har gitt lav arbeidsledighet.

Det som trolig er Europas høyeste eierskatter, er et problem som burde bekymre regjeringen. At eierskattene ikke ble foreslått skjerpet i statsbudsjettet for 2024, er ingen løsning.