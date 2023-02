Artikkelen fortsetter under annonsen

Hverken Ole-Andreas Elvik Næss eller jeg vet med sikkerhet hvorfor mange mennesker med næringsformue har flyttet eller vurderer å flytte fra Norge (kronikken «Ikke så tvil om at skattehullet er tettet – så bremses kanskje utflyttingen» i DN 24. februar).

Heldigvis pågår det forskning som tar sikte på å kartlegge dette bedre, blant annet ved å gjennomføre intervjuer med dem som har flyttet.

Jeg har imidlertid snakket med mange som har flyttet, som vurderer å flytte, eller som kan forklare hvorfor det dessverre kunne vært fornuftig for bedriften at de flytter – og med skatteadvokater som har kontakt med mange.

Mitt inntrykk er helt klart at det er den høye eierbeskatningen, altså formuesskatten og utbytteskatten, som er hovedårsaken til å (vurdere å) flytte. Det er rett og slett kostbart, noen ganger for kostbart, for bedriftene å ha norske eiere.

Jeg utelukker selvsagt ikke at femårsregelen for noen kan ha blitt oppfattet som en slags «bonus», men mitt inntrykk er ikke at den har vært et viktig eller det viktigste motivet. At Elvik Næss har «beregnet» at den er det, sier selvsagt ingenting om disse personenes egentlige motiver.

Femårsregelen blir nå vurdert i forbindelse med Skatteutvalgets utredning.

Skal det gis et signal fra en fremtidig borgerlig regjering, er det viktigste å få frem at eierbeskatningen, særlig formuesskatten på næringskapital, skal reduseres.

Hadde private norske eiere fått en slik garanti, og turt å tro på den, kunne det bremset videre utflytting.