Det er riktig at regjeringen i statsbudsjettet for 2023 innførte en ekstra arbeidsgiveravgift som et situasjonstilpasset og midlertidig tiltak, for å bidra til inndekning av de ekstraordinære store utgiftene i budsjettet, skriver finansminister Trygve Slagsvold Vedum. Her på vei inn i stortingssalen med statsbudsjettet.

Foto: Gunnar Lier