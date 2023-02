Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er ikke alltid turen til hytta ble slikt du hadde tenkt. Mange har opplevd at elbilen viser seg å ha en rekkevidde på vintertid som er betydelig kortere enn den offisielle. Et typisk eksempel er en elbil med rekkevidde på 400 km som får en vinterrekkevidde på kun 320 kilometer.

Hvor mye elbilen mister om vinteren er viktig fordi rekkevidden er i utgangspunktet kort. Selv gode elbiler har en laboratoriemålt rekkevidde som er halvparten av det folk er vant til med en dieselbil.

Thor Egil Braadland (Foto: Eirik Aspaas) Mer...

Siden 2020 har Naf og Motor derfor testet hvor langt rundt 100 ulike elbilmodeller kjører på vinterføre. Resultatene er entydige: Bilene taper i snitt 20 prosent av den oppgitte rekkevidden, selv i moderate vintertemperaturer. Det betyr at hver femte kilometer spises opp av kulde.

At elbilbatteriene tappes raskere i lave temperaturer er noe flere og flere er klar over. Men hvor mye rekkevidde de mister, varierer sterkt fra modell til modell.

Naf og Motor har vintertestet elbiler i hvert år siden 2020, i samme løype og med normale vintertemperaturer. Testene viser at:

Hyundai Kona, BYD Tang og Kia EV6 mister i våre tester mistet 10–12 prosent.

Nissan Leaf, Tesla S og Jaguar i-Pace mister det dobbelte.

Rekkevidde-taperne er Peugeot e-208, Opel Ampera-e (uten varmepumpe) og Skoda Enyaq iV80. De har rundt 30 prosent tap.

I testen i januar 2023 varierte temperaturen stort sett fra minus fem til minus ti grader.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Den nye Tesla 3 satte rekkevidderekord med 530 kilometer, med et rekkeviddetap på 16 prosent.

Noen av de andre modellene, som BYD Atto 3, NIO ET7og Mercedes EQB 250, mistet rundt 25 prosent.

En av de historisk beste vi har målt var BMW iX3, med fire prosent rekkeviddetap. Den ble testet vinteren 2021.

Det store spørsmålet er: Hvilken informasjon får bilkjøperne om vinterrekkevidde når de spør om rekkevidden på en elbil de er nysgjerrige på? Informerer forhandleren om noe mer enn den offisielle rekkevidden (WLTP) som er målt i gode sommertemperaturer? Annonserer forhandlerne og importører om hvor langt du faktisk får ut av bilen vinterstid?

Vår erfaring er at det blir sjelden informert godt om vinterrekkevidde.

Det er smart gjort av importørene. Uten tydelige tall er det umulig for forbrukeren å sammenligne denne elbilens vinterrekkevidde med andre modeller. Det finnes selvsagt heller ikke noe formelt grunnlag å klage på, om du er misfornøyd med at elbilen går 20–30 prosent kortere om vinteren enn den gjør om sommeren.

Naf har utfordret norske importører på å oppgi realistisk og sammenlignbar vinterrekkevidde på alle modeller de selger. Det er et krav vi i liten grad ser at følges opp. Noen få forhandlere har etablert rekkeviddekalkulatorer som inkluderer kjøring under kalde forhold, som er et skritt i riktig retning. Men de fleste oppgir fortsatt ikke realistiske rekkeviddetap om vinteren.

Dette kan ikke fortsette. I Norge er det kaldt nesten halve året. WLTP-tallet som oppgis for rekkevidden, er tatt opp under 23 varmegrader. Forbrukeren trenger derfor sammenlignbar informasjon om rekkevidde når temperaturene synker.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Naf jobber derfor med vår paraplyorganisasjon FIA opp mot FN og EU, som jobber med standarder for biler. Målet er å få på plass en standardisert rekkeviddetest for elbiler i kalde temperaturer. En slik standard bør etableres på samme måte som det i dag finnes en internasjonal standard for å måle sommerrekkevidde.

Går bilen mye kortere om vinteren bør forbrukerne få vite om det. En elbil er et kjøp til mange hundre tusen kroner.

Å få på plass internasjonale standarder tar imidlertid lang tid. Det tok EU nesten 15 år å få etablerte USB-C som en standard for lading av mobiltelefoner. Mens vi venter på en vinterstandard for elbilrekkevidde skal det selges svært mange elbiler. Fram mot 2030 vil det bli mer enn én million flere elbiler på veiene.

Da må folk få vite hva de betaler for.

Derfor bør Norge gå foran med å skape regler som gjør at forbrukerne kan ta gode og informerte valg. Siden bransjen selv etter flere oppfordringer ikke kommer forbrukerne godt nok i møte, har Naf tatt saken opp med norske myndigheter. Vi har bedt myndighetene kreve at alle elbilannonser inneholder informasjon om realistisk vinterrekkevidde mens vi venter på at det kommer en internasjonal standard.

Regjeringen kan være først i Europa til å sette dette som krav. Norge er Europas fremst elbilland målt i andel elbiler på veiene. Et slikt krav vil være til fordel for alle de forbrukerne som vurderer elbil de neste årene, både i Norge og etter hvert i resten av Europa.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.