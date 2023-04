Artikkelen fortsetter under annonsen

Tyskland sjokkerte verden da landet nektet å stemme for innføringen av EU-loven som forbyr salg av biler med forbrenningsmotor fra 2035. Syv andre land har også nektet å støtte forslaget, som skal være et av stjernetiltakene i EUs «green deal». Disse landene mener at syntetisk drivstoff er miljøvennlig nok.

Hendelsen er enkel å forstå hvis man ser på de dramatiske endringene som foregår i landet som frem til nå har hatt det mest massive markedet for elbiler i verden, nemlig Kina. Den asiatiske giganten har nemlig begynt å avvikle subsidiene for elektriske biler, og det kan ha dramatiske konsekvenser for bilprodusentene i Europa.

Den mest umiddelbare effekten blir at kinesiske elbilprodusenter må finne seg nye markeder som fortsatt subsidierer kjøp av elbiler. Europa, spesielt enkelte land – Tyskland, Frankrike, Spania og Norge – er derfor et naturlig valg.

Vi har sett noen av disse kinesiske bilmerkene på norske veier en stund nå, men det er sannsynligvis bare begynnelsen. Med en enorm produksjonskapasitet i hjemlandet vil kinesiske elbilprodusenter føle seg presset til å opprettholde omsetningen.

Den naturlige konsekvensen vil være at de senker prisene til lavest mulig nivå for å kjøpe markedsandeler, selv om de må tåle store tap en stund.

Dette vil mest sannsynligvis føre til store underskudd for europeiske bilprodusenter også, fordi de vil se seg tvunget til å nedjustere prisene på sine elbiler tilsvarende.

Selvfølgelig vet EU dette, og det er her problemet ligger. Landene med egen bilindustri, som Italia, Tyskland og Frankrike, ser veldig alvorlig på saken og vil gjerne beskytte sine egne bilprodusenter mot kinesiske konkurrenter.

Særlig Frankrike har vært tydelig på at EU bare skal subsidiere elbiler som er laget i EU. Det kan virke fornuftig, men åpner for en rekke konsekvenser.

Ifølge strategilæreboken står bilprodusentene fra Kina da foran tre valg, og ingen av dem er gode for Europa i det lange løp:

Opprette egne fabrikker i Europa for å slippe importbarrierer og for å enklere kunne tilpasse seg til eksisterende og nye reguleringer. Det kan åpne for nye arbeidsplasser, men vil gjøre kinesiske nykommere til enda mer formidable konkurrenter for de europeiske produsentene, som bare nylig har satset på elbilproduksjon på alvor.

Kjøpe etablerte, europeiske bilprodusenter, helt eller delvis, selv om de mest sannsynligvis vil beholde navnet i en periode. Det er akkurat dette som noen japanske bil- og motorsykkelprodusenter gjorde på slutten av 1980-tallet. Tradisjonsrike bilmerker som Volvo, Lotus og MG er allerede i kinesiske hender, og over tid kan de bli redusert til aktører som stort sett setter sammen deler «made in China».

Investere i nye fabrikker sammen med europeiske konkurrenter, altså en «joint venture». Både europeiske og kinesiske produsenter har allerede erfaring med slikt samarbeid i Kina. Denne løsningen er kanskje det beste for begge parter i en periode, fordi begge lærer av hverandre og ønskede markedsandeler kan avtales på forhånd. Slike samarbeid har dog en tendens til å oppløses etter hvert, og da er vi tilbake til de to første alternativene.

Europeiske konsumenter kan derimot glede seg til et raskt økende tilbud av elbilmodeller tilpasset alle mulige behov og situasjoner.

Europa har valgt en «grønn» agenda som skal vise verden veien til et bedre samfunn og samtidig skape arbeidsplasser på kontinentet. Elektrifisering av transporten er en vesentlig del av denne agendaen. Det er derimot et åpent spørsmål om bilindustrien i Europa er klar til å møte utfordringen allerede, eller om politikerne etter hvert vil gi etter for den europeiske økonomiske realiteten.

I mellomtiden kan konsekvensen bli regulatorisk usikkerhet og skiftende meninger blant beslutningstagerne i Brussel. Det er det verste scenarioet hele næringen kan stå overfor, inkludert norske bedrifter i verdikjeden, fra forhandlere til produsenter av elbilladere med det europeiske markedet som mål.

