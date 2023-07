Artikkelen fortsetter under annonsen

Norge trenger ny, grønn og bærekraftig industri. Vi trenger arbeidsplassene, eksportinntektene, innovasjonen og skatteinntektene som kan gjøre det mulig å trappe ned landets viktigste næring gjennom et halvt århundre – olje og gass.

Nå etableres nye og offensive bedrifter med ambisjon om å ta norsk økonomi inn i en mer bærekraftig fremtid. Batteriselskapet Freyr er en av disse.

Hele verden skal elektrifiseres, og batterimarkedet vil vokse kraftig. Freyr satser tungt i den gamle industrikommunen Mo i Rana, med ambisjoner om 1500 arbeidsplasser og solid støtte fra staten og lokalsamfunnet.

Spørsmålet er hva pengene går til. Bare i 2021 fikk toppleder Tom Einar Jensen ut 27 millioner kroner fra Freyr i lønn, pluss opsjoner. Før ett eneste batteri er produsert i Norge.

Her har næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) fått et potensielt kostbart dilemma i fanget: Kan staten sette foten ned for denne unorske grådigheten, eller må vi bare godta grotesk berikelse av privatpersoner så lenge prosjektet kaller seg selv «grønt»?

Statlige Eksfin har allerede stilt opp med fire milliarder kroner i lån og lånegaranti til Freyr. Hittil har staten betalt ut 203 millioner kroner i statlig finansiering. Like fullt truer selskapet med byggestans i Mo i Rana, i påvente av mer penger fra staten.

Så langt har næringsministeren, som ellers er opptatt av slikt, vært påfallende taus om grådighetsepidemien som brer seg i Freyrs øverste etasje.

Jensen som sprader rundt med kjempeopsjon, er bare toppen av kransekaken. Rundt ham sitter en ring av styremedlemmer. Deres engasjement for «det grønne skiftet» er så sterkt at de må honoreres med millionsummer hvert år for å inneha verv.

Ta for eksempel Olaug Svarva. I en årrekke forkynte hun, som representant for Folketrygdfondet, statens eier-forventning om at «samlet omfang av lønn og godtgjørelse ikke skal innebære en urimelig overføring av verdier fra aksjonærer til ledende personer». Nå er hun bitt av klimabasillen. Bare styrehonoraret til Svarva utgjorde i fjor 1,5 millioner kroner. I tillegg kommer opsjoner, slik at total godtgjørelse ble 5,4 millioner.

I et selskap som foreløpig ikke produserer.

Statsministerens lønn i fjor var 1,8 millioner kroner.

Den grønne berikelsen av Freyr-toppene har møtt kritikk. Tirsdag i forrige uke ble det like fullt delt ut nye titalls millioner i godtgjørelse til styret. Dette ble vedtatt av generalforsamlingen. I skatteparadiset Luxembourg.

Freyr er nemlig ikke et norsk selskap. Det er børsnotert i New York. Registrert i et skatteparadis hvor eierne gjerne vil sluse gevinsten av fremtidig fabrikkdrift. Den skal bare hjelpes frem av Norges skattebetalere først.

Er det grønne industriskiftet en dugnad for klodens fremtid eller et ran på høylys dag?

Her ligger næringsministerens dilemma. På den ene siden er det ingen tvil om at verden trenger et grønt industriskifte vekk fra fossile næringer. Det er heller ingen tvil om at staten må ta mer og mer ansvar for at dette faktisk skjer. Vi har ikke tid til å vente på at profittjagende kapitalister skal «regne hjem» at det lønner seg å redde kloden.

På den andre siden kan vi ikke bare måke fellesskapets midler inn på bankkontoen til enhver med store ord om «det grønne skiftet». Klimakrisen skal ikke brukes som påskudd for å importere amerikanske direktørlønninger og amerikansk ulikhet til Norge.

Hvis klimaprofitører som Tom Jensen får ture frem, med statlige subsidier i sine overfylte lommer, kan konsekvensene bli katastrofale:

Klimaprofitørene undergraver tilliten til at det grønne skiftet må gjøres til fellesskapets beste.

Klimaprofitørene gir vann på møllen til klimaskeptikere, Frp og andre tilhengere av tut og kjør for olje og gass.

Vinner disse frem, er norsk økonomi oljefast. I stedet for aktiv industriutvikling og arbeidsplasser for fremtiden, vil vi ende opp med et rustbelte langs norskekysten.

Da taper industriarbeiderne. Da taper velferdsstaten. Da taper klimakampen.

Norsk industri, som må dyttes over fra svært lønnsomme fossilnæringer til næringer med bærekraft for fremtiden, trenger en retningsgivende næringspolitikk og en sterk investeringsstat. Men investeringsstaten alene er ikke nok. Nå må også fordelingsstaten komme på banen.

Det grønne industriskiftet skal ivareta hensynet til de mange, ikke berike noen få. Hvis investeringsstaten skal bidra, må fordelingsstaten sørge for at fellesskapet får igjen. Offentlig støtte til ny storindustri forutsetter en samfunnskontrakt.

Norges politiske ledere lyktes med dette da vi bygde industri på vannkraften for 100 år siden. Slik de lyktes da vi fant olje for 50 år siden. På terskelen til det tredje store industriskiftet, må lærdommene fra nyere norsk historie hentes frem igjen.

