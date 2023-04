Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er blitt populært å hate datasentre. Et datasenter på Hamar som skal drifte Tiktoks servere, blir satt opp imot ekte verdiskapende bruk av elektronene.

Det hele gir grunnlag for en fordummende debatt hvor «gammel» versus «digital» verdiskaping slår hverandre i hodet. La oss heller bringe debatten et godt skritt fremover.

For det første så har datasentre kommet for å bli. Allerede i 2016 gikk én prosent av verdens strømforbruk til datasentre. I 2030 anslås det å bli hele 20 prosent.

For det andre så er veldig mye av denne utviklingen bra. Det er takket være datasentre vi kan streame filmer, skru varmen på hytta opp og ned, lagre filmer, eller høyresveipe på en kjekkas på Tinder.

For det tredje så krever norsk sikkerhet at vi har datasentre i Norge. Våre kritiske data kan ikke lagres i Kina.

Men utviklingen krever enormt med energi. Skulle datasentrene i Norge gå på full effekt, 24/7 gjennom et helt år, tilsvarer det halvparten av Norges strømforbruk. Eller for å si det i tidens valuta: 27 vindkraftparker på størrelse med famøse Fosen.

Og mer skal det bli: Ifølge Statnett ønsker datasentre tilgang på 8000 MW kraft. Det er en femtedel av den totale installerte kraften i Norge.

Bare det nye Tiktok-senteret på Hamar vil bruke nesten én prosent av hele landets totale energiforbruk. Noe å tenke på neste gang poden vurderer å sende en snutt?

I Norge har det blitt populært å beskrive hvordan vårt energipolitiske handlingsrom er fanget i ulike dilemmaer eller til og med trilemmaer: Alle vil ha datasentre, men ingen vil ha dyrere strøm, og ingen vil ha kraftlinjer eller vindmøller i sin bakgård.

Slike dilemmaer krever nytenkning.

Allerede i dag benyttes 30 prosent av all kraften som produseres aldri. Og det er planlagt enorme investeringer i offshore vindkraftutbygging, men kapasiteten på nettet, bestemmer hvor mye kraftproduksjonsselskapene får lov til å bygge og produsere av kraft. Dette er baklengs-politikk.

La oss heller plassere datasentre der kraften produseres og utnytte all restkapasiteten før nettilkoblingen. I praksis snakker vi da om en mer differensiert arkitektur hvor vi kan produsere og lagre store mengder data, der kraftproduksjonen foregår, forut for elnettet.

Dette kan skje med kostnadsfordeler uten å utfordre et allerede stresset elnett. Datasentrene kan ikke fortsette å utkonkurrere annen industri og private husholdninger på elnettet. De bør utfordres til å se på nye måter å produsere og transportere tjenestene sine på. Myndighetene bør utfordres til å se på hvorfor de begrenser kraftprodusenter med bakspeilargumentasjon og tullepolitikk.

Det finnes løsninger som kan gi totalt bedre utnyttelse av dagens kraftproduksjon samt sikre vekstgrunnlag for lokal prosessering og sikkerhet for våre data. De heter: OFF-shore, OFF-grid og OFF-the-regular-market, med FNs velsignelse. Vi kan ikke møte morgendagens utfordringer med gårsdagens løsninger.

Beredskap kan ikke ses isolert, heller ikke den digitale. Verre er det ikke.

