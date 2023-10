Artikkelen fortsetter under annonsen

Drømmen om en utslippsfri fremtid fikk ny næring forrige uke gjennom lanseringen av Det internasjonale energibyråets (IEAs) «World Energy Outlook». DN fulgte opp med overskrifter som «IEAs energibibel spår oljetopp dette tiåret».

Les også: Energisjefen tar mer og mer avstand fra fossil energi

Uken før ble «Energy outlook» fra EIA – U.S. Energy Information Administration – sluppet med ikke fullt så optimistiske fremtidsutsikter. EIAs analyse viser fortsatt dominans av fossil energi i 2050. De globale energirelaterte CO 2 -utslipp øker i alle EIAs scenarioer bortsett fra i scenarioet for lav økonomisk vekst.

EIA legger i sine analyser spesielt vekt på kombinasjonen av befolkningsvekst og økt energiforbruk etter hvert som levestandarden forbedres i de fremvoksende økonomiene. Vi merker oss at i motsetning til IEA anslår EIA at økningen i energiforbruket vil overgå effektivitetsforbedringer.

Hvordan kan spådommene fra de to velkjente aktørene IEA og EIA komme så forskjellig ut?

Går vi bak modellene ser vi en stor forskjell i antagelsen om fremtidig vekst i global energibruk. Kina og India er motorene i verdensøkonomien, og veksten her vektlegges ganske ulikt av IEA og EIA. IEA er mer optimistisk med en nokså lav årlig vekst på 0,6 prosent i det globale forbruket, mens EIA bygger sitt referansescenario på en årlig vekst i energiforbruket på 1,1 prosent. Tilsynelatende små forskjeller, men over de neste 25 år gir dette utslag.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Også i antagelsene om energieffektivisering er IEA mer optimistisk enn EIA.

Modeller eller scenarioer avgjør ikke om klimaproblemet kommer under kontroll. «Det er lett å lage modeller som eliminerer CO 2 -utslipp. Det er egentlig ingen grunn til å være hverken optimist eller pessimist. Det viktigste er å forstå tallene og antagelsene bak modellene eller scenarioene. Det er dette som må diskuteres», skriver energiprofessor Vaclav Smil skriver i kronikken «Beyond Magical Thinking: -Time to Get Real on Climate Change».

Hva lærer vi av dette?

Sammenligningen mellom IEA og EIAs analyser viser at farten på grønn omstilling avgjøres av kappløpet mellom vekst og økt forbruk på den ene siden og energieffektivisering og tilgangen på ny utslippsfri energi på den andre. Energibehovet i 2050 blir en god del lavere når det antas 0,6 prosent årlig vekst i forbruket fremfor 1,1 prosent.

Med fremadstormende økonomier og et Afrika som forlanger velstandsutvikling, er det siste nok mer realistisk.

Dagens globale fossilbaserte energiforsyning på cirka 165.000 terawattimer (TWh) årlig må gjøres fossilfri og utgjør omkring 120.000 TWh når den leveres som elektrisitet. Med 0,6 prosent vekst i energiforbruket frem til 2050 trengs det 20.000 TWh i tillegg som fornybart, med 1,1 prosent snaut 40.000 TWh.

I dag utgjør utslippsfrie energikilder som sol, vind, vann og kjernekraft i underkant av ti prosent av den totale produksjonen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Uansett kreves en årlig etablering av utslippsfri energi på 5000–6000 TWh pr. år – rundt 20 ganger den globale årsveksten i fornybart i dag.

Omfanget krever intens og prioritert samhandling på stats- og regionnivå over hele perioden de neste 25 årene.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.