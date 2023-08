Artikkelen fortsetter under annonsen

NVE la nylig frem en rapport som kunne virke som en ordentlig gladsak. Den konkluderte med at det er lite sannsynlig at Norge vil få et kraftunderskudd de nærmeste årene, til tross for advarsler fra Statnett om at vi kan komme til å ha for lite strøm til å dekke eget forbruk allerede fra 2027.

Ifølge NVE er frykten for et kraftunderskudd avblåst fordi forbruket har falt de siste par årene som en følge av at høye strømpriser har gjort folk flinkere til å spare på strøm.

Åslaug Haga (Foto: Photographer: Chall) Mer...

Kraftforbruket i Norge vil ifølge NVE trolig stige med 22 terawattimer (TWh) – eller 16 prosent – de neste fem årene, hvorav 13 TWh vil være som en følge av «elektrifisering som erstatter fossil energibruk og bidrar til reduserte klimagassutslipp».

Disse 13 TWh er mye mindre enn det som må til for at Norge skal nå målet om å kutte 55 prosent av klimagassutslippene innen 2030, fra 1990-nivå.

Ifølge en rapport fra Miljødirektoratet, publisert i juni, må vi gjennomføre klimatiltak som fører til at energiforbruket øker med opptil 34 TWh innen 2030 for at vi skal nå klimamålet.

Prognosene fra NVE er derfor urovekkende nyheter for alle som er opptatte av klima og utslippskutt, og av at Norge skal nå forpliktelsene sine under Parisavtalen. Hvis NVEs analyse stemmer, trenger vi en kraftig oppstramming av klimapolitikken for at vi skal kunne ha noen som helst sjanse til å nå klimamålene.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Norge henger allerede langt etter: I løpet av de 33 årene som har gått siden 1990 har vi redusert klimagassutslippene våre med fem prosent. Til sammenligning har svenskene kuttet utslippene sine med nesten 40 prosent i løpet av samme periode.

Til tross for at nesten all strøm vi bruker i Norge er fornybar, står gass, kull, olje, bensin og diesel fremdeles for nesten halvparten av energiforbruket vårt. Elektrifisering av bilparken – inkludert tunge kjøretøy – og innen industrien vil derfor være viktig for å få ned utslippene.

Elektrifiseringen vil øke kraftforbruket, og vi må ha nok strøm til å møte denne veksten i energiforbruket. Det haster derfor å få bygget ut mer fornybar kraftproduksjon og mer strømnett slik at kraften kan fraktes dit det er behov for den.

Utbyggingen av fornybar energi i Norge går svært langsomt. Vi står i en konsesjonstørke, og investeringene i fornybarnæringen synker år for år.

Hvis dette ikke snus raskt, vil vi mislykkes i å nå klimamålene. Vi vil også måtte belage oss på høyere strømpriser og lavere økonomisk vekst i årene som kommer.

Det er særlig tre ting vi trenger dersom vi skal klare å komme oss ut av denne hengemyra og over på rett vei:

Artikkelen fortsetter under annonsen

Et skattesystem for fornybar energi som er minst like godt som det vi i dag har for olje og gass.

Kortere saksbehandlingstid for konsesjoner for nytt nett og ny strømproduksjon.

Klar og tydelig tale fra politikerne om konsekvensene for norske husholdninger og bedrifter av å ikke bygge mer strømnett og kraftproduksjon.

Fornybarnæringen møter et lappeteppe av skatter og avgifter. De siste årene har det blitt innført stadig nye og høyere skatter. Resultatet er at mange fornybarprosjekter nå skattlegges hardere enn olje og gass. Dette må endres.

Å få realisert nye kraftproduksjons- og nettprosjekter tar uakseptabelt lang tid. Årsaken er at myndighetene bruker fra fem til tolv år på å saksbehandle byggesøknadene. Hvis dette ikke endres, vil vi ikke klare å få bygget ny produksjonskapasitet av betydning før utpå 2030-tallet.

For å nå klimamålene vil vi trenge mer av all fornybar kraft: Vannkraft, vindkraft og solkraft. Vi vil også trenge batterier og hydrogenproduksjon for å kunne lagre noe av strømmen til dager produksjonen er lav og til bruk i transport.

Uten mer fornybar energi vil prisene bli høyere og arbeidsplassene færre. Norge vil også mislykkes med ambisjonene om grønt hydrogen, batterifabrikker og annen ny, grønn industri. Likevel virker det som om sentrale politikere «glemmer» at det er behov for mer fornybar energi.

Klimamålene skal nås. Det har Stortinget sagt. Vi forstår betydningen når vi ser folk flykte fra flammer og flom.

Vi har ingen tid å miste. Det er bare syv år igjen til 2030. Innen da må vi kutte utslippene våre med 50 prosent.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.