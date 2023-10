Artikkelen fortsetter under annonsen

Mandag ble Andreas Bjelland Eriksen utnevnt til ny klima- og miljøminister. Han blir dermed Jonas Gahr Støres høyre hånd for å oppnå de klimamålene som regjeringen og Stortinget står bak: 55 prosent kutt innen 2030, sammenlignet med 1990. Så langt er utslippene ned snaut fem prosent.

Støres høyre hånd i klimasaken har en dobbel betydning. I august, under partilederdebatten i Arendal, ble deltagerne bedt om å heve en hånd hvis de trodde at Norge ville klare å nå klimamålene. Kun Støre rakk opp hånden for å si at han tror at Norge vil nå klimamålene. Selv finansministeren, Trygve Slagsvold Vedum, lot være å heve hånden.

Åslaug Haga Mer...

Siden har Vedum fått klar beskjed om hva som gjelder. «Norge skal nå klimamålene», lyder pressemeldingen som senterpartilederen og Finansdepartementet sendte ut i forbindelse med statsbudsjettet 6. oktober.

Det gjenstår fortsatt syv partier fra tv-debatten som må overbevises.

Spørsmålet som den nye klimaministeren bør stille seg er: Hvordan kan han få flere enn regjeringspartiene til å tro på at Norge klarer klimamålene?

Her er tre råd til hvordan han skal få det til.

Artikkelen fortsetter under annonsen

1. Erkjenne at situasjonen er alvorlig.

Norge når ikke klimamålene uten at klimavennlig, fornybar energi erstatter massive mengder fossil energi. Nesten halvparten av norsk energiforbruk er fortsatt fossil. Utfordringen er at investeringene i fornybar energi har avtatt kraftig de siste årene, fra rundt 40 milliarder kroner i 2018 til 25 milliarder kroner i fjor.

Samtidig går oljeinvesteringene opp.

Summen av nesten ingen ny kraft inn i systemet og en rekke nye industriprosjekter gjør at både NVE og Statnett sier at innen 2028 kan det norske kraftoverskuddet omtrent være spist opp.

2. Samle de politiske partiene til et felles løft for fornybar energi.

Det er ingen tvil om at utbyggingen av ny kraft er blitt et svært omstridt og splittende tema i Norge. Samfunnsdebatten har vært hard og polariserende. Slik kan vi ikke ha det. Vi i Fornybar Norge skal bidra til å dempe denne konflikten. Men politikerne må gjøre sin del. Norge trenger derfor en tverrpolitisk enighet om å få bygget ut den energien som trengs for å nå klimamålene.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Bjelland Eriksens store prosjekt bør være å skape en tverrpolitisk forståelse for hvor mye kraft som må bygges ut for at Norge skal nå klimamålene, og de tiltakene som må til.

3. Gjennomføre nødvendige endringer.

Bjelland Eriksen bør ganske raskt finne ut hva et slikt tverrpolitisk kraftforlik skal inneholde. Her er tre tiltak:

Få ned saksbehandlingstiden for nye konsesjoner, som i dag kan være på opptil 12 år for vannkraft og større kraftlinjer, og rundt fem år for vindkraft. Fremtidens konsesjonsbehandling bør ikke gå på tvers av faglighet og demokratiske prosesser, men det er fullt mulig å gjøre noen prosesser parallelt som i dag går sekvensielt.

Les også: Rekker ikke fristen for klimakutt

Det finnes eksempler på at det kan ta opptil ett år bare å få tildelt saksbehandler for en konsesjonssøknad. I EU har man vedtatt at områder som er pekt ut som spesielt godt egnet for fornybar energi og nett bør ha maksimalt ett års saksbehandlingstid. Det er nok i overkant optimistisk for Norges del, men som hovedregel bør tre års konsesjonsbehandlingstid være mulig å få til.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.