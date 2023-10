Artikkelen fortsetter under annonsen

Drøyt fire måneder etter at staten gjorde det soleklart at den forventer at Equinor handler i tråd med Parisavtalen, har selskapet besluttet å gå videre med utviklingen av Rosebank – det største uutviklede oljefeltet på britisk side av Nordsjøen. Hvis næringsministeren vil bevare troverdigheten til eierskapsmeldingen er det bare en mulighet: Han må gripe inn i Equinor-styret.

I vinter presenterte næringsminister Jan Christian Vestre en ny eierskapsmelding for selskaper der staten er eier. Den slår fast at regjeringen forventer at disse selskapene har strategier og utslippsrapporteringer i tråd med Parisavtalen og vitenskapsbaserte klimamål. Dette gjelder også Equinor, der staten eier 70 prosent av aksjene i selskapet.

I praksis betyr det at tiden for nye investeringer i olje og gass er over, og at fornybar energi må prioriteres. Det har Det internasjonale energibyrået slått fast siden 2021, og igjen senest denne uken.

Utregninger fra WWF viser at Equinor kan operere i tråd med klimamålene dersom selskapet dropper leting etter olje og gass og utbygging av ny fossil infrastruktur.

På Equinors generalforsamling 10. mai la WWF og Greenpeace frem et forslag som fulgte ordlyden fra eierskapsmeldingen. Uten å støtte forslaget la staten likevel ved en protokollførsel hvor de påpekte at Equinor må følge eierskapsmeldingens krav om vitenskapsbaserte klimamål, og kutte utslipp i tråd med disse. Dette var en tydelig smekk på fingrene for Equinor-styret fra selskapets største eier.

Rosebank inneholder 500 millioner oljefatekvivalenter. Utslippene fra forbrenning av oljen og gassen i Rosebank vil være lik de totale, årlige CO₂-utslippene fra de 28 fattigste landene i verden. Beslutningen om å åpne Rosebank kunne ikke vært fjernere fra statens vedtatte forventning om at statseide selskaper må «balansere økonomiske, sosiale og miljømessige forhold uten å redusere muligheten for at kommende generasjoner kan få dekket sine behov.» Oljefeltet vil ikke bare sprenge Storbritannias karbonbudsjett, men også true et sårbart marint område.

Til syvende og sist er det Equinor-styret som må stå til ansvar for selskapets eiere. Utviklingen av Rosebank er et ubestridelig bevis på at styret i Equinor aktivt motarbeider regjeringens uttalte politikk.

Det bør derfor være åpenbart for næringsminister Vestre, som det er for oss, at han må bruke eiermakten sin og endre styresammensetningen som en konsekvens av Rosebank-beslutningen. Det er den eneste måten han kan redde ansikt og sikre eierskapsmeldingens troverdighet.