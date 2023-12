Artikkelen fortsetter under annonsen

Klimautvalget høster kritikk for å foreslå letestans i nye områder. Et fellestrekk fra kritikerne, så som Øystein Sjølie og Rögnvaldur Hannesson, er at de ser helt bort fra forpliktelsene vi har ifølge Parisavtalen (replikker i DN 5. desember).

De ser også bort fra de strategiske implikasjonene av Parisavtalen.

Etter at verden ikke hadde lykkes med globale kvotemarkeder eller globalt koordinerte CO2-avgifter, forsøkte man noe nytt i 2015: Design av et fellesgodespill – Parisavtalen – hvor klima og natur er vårt fellesgode. Gitt felles mål om 1,5 graders oppvarming (og maks 2), har alle land kollektiv interesse av å overholde denne avtalen. Men siden hvert enkelt lands handlinger betyr lite for klimaet, vil hvert enkelt land også kunne ha incentiv til å være gratispassasjerer, og dermed bryte avtalen.

Likevekten i slike fellesgodespill er i utgangspunktet at alle bryter. Dermed må man finne mekanismer som gjør at landene forplikter seg til å overholde, og altså koordinere på en gunstig likevekt.

Mekanismene er stadige rapporteringer, gjentatte klimamøter, investeringer i grønn teknologi, og lovfesting av klimamål. Den gunstige likevekten kan nemlig overholdes hvis landene tror at avtalen vil overholdes. Men den bryter sammen i det flere land begynner å fuske.

Uten en styrt nedbremsing av norsk olje- og gassvirksomhet reduseres Norges troverdighet i lys av Parisavtalen – noe som kan bidra til at også andre land demper sine klimaambisjoner.

Som vist av en av verdens fremste miljø-økonomer, Stanford-professor Bård Harstad, er nettopp «1,5-gradersmålet viktig fordi det kan bidra til at aktørene koordinerer på den «gode» likevekten» (kronikk i DN 4. juni 2021).

Når Hannesson skriver at vi foreslår selvskading som strategi, så er det forså vidt riktig. Dette er et kjent tema innenfor spillteorien. Gjennom å binde seg til masten kan man oppnå bedre likevekter på lang sikt ved å ta valg som isolert sett synes dårlige på kort sikt.

Man kan gjerne kritisere Klimautvalget for ikke å se på scenarioer hvor Parisavtalen ikke overholdes. Dette var en diskusjon vi hadde i utvalget. Vi landet på at det var utenfor mandatet, og at det åpnet opp for en rekke nye analyser som ville stå i veien for hovedoppgaven.

Forhåpentlig kan Klimautvalgets rapport bidra til å klargjøre argumentene. Den viser implikasjoner og konsekvenser av overholdelse av Parisavtalen. Våre forsøk har vært å peke på muligheter innenfor rammen av en forsvarlig klimapolitikk. Vi skulle gjerne sett noe lignende fra våre kritikere.