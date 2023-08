Artikkelen fortsetter under annonsen

Finansredaktør Terje Erikstad skriver 16. august at det smarteste er å avvikle norsk oljeproduksjon. Erikstad har to premisser for påstanden.

Det første er at verden skal kutte utslippene i tråd med 1,5-gradersmålet. Dette målet innebærer at verdens oljeetterspørsel skal falle med 80 prosent innen 2050. Det er utenkelig at dette blir nådd.

Nesten alle land undertegnet Parisavtalen i 2015, og lovet å kutte utslippene kraftig. Men utslippene i verden har likevel ikke falt siden da, de har steget med seks prosent. Ifølge klimaforsker Glen Peters ved Cicero må verdens utslipp nå kuttes med 48 prosent i løpet av seks år for å oppfylle målet.

Det betyr like kraftige permanente årlige kutt som under den midlertidige koronaepidemien, og at vi hvert år skal få nye kutt i den størrelsen.

I de fleste vestlige land faller utslippene, men ikke på langt nær nok for å nå klimamålene, hverken i 2030 eller 2050. Og i fattige land, som har lave utslipp per innbygger, stiger utslippene. Særlig stiger de i fattige land med høy økonomisk vekst.

Det overrasker ikke.

Fossil energi forurenser, men fyller også grunnleggende menneskelige behov. Det brukes blant annet i matproduksjon, oppvarming, transport av varer og mennesker og i produksjonen av viktige varer som metaller og kjemikalier, varer vi i Vesten ikke kan leve våre liv uten, og varer de fleste fattige mennesker ønsker seg.

Erikstads andre premiss er et notat av tre økonomer ved IMF. De har analysert 35 situasjoner der utvinning av en viktig råvare faller kraftig. Konklusjonen er, ikke overraskende, til dels store økonomiske problemer i de fleste land som opplever dette. Hvorfor Erikstad mener dette er et argument for å presse frem en avvikling av norsk oljeutvinning, er uklart.

Det kan minne om en anbefaling om å kjøre rett i grøften for å hindre at man havner i grøften om to kilometer.

I analysen er det imidlertid noen land som har klart slike situasjoner ganske bra. Det er blant annet Norge. En god økonomisk politikk, hvor Oljefondet og handlingsregelen spiller viktige roller, er nok en av grunnene. En annen kan være ganske stabile rammevilkår for oljenæringen.

Oljeselskap og leverandørindustri er bedre til å vurdere mulige investeringsprosjekter enn meg og Erikstad.

For det er ikke så lett å spå fremtidig oljeetterspørsel.

Sommeren 2020 var oljeprisen veldig lav. Likevel fastholdt Equinor sitt langsiktige oljeprisanslag – for 2030 – på 80 dollar. Erikstad viste til at andre oljeselskaper hadde nedjustert sine anslag, og mente Equinors ikke var troverdig. Det er fremdeles altfor tidlig å si hva oljeprisen blir i 2030, men de siste to årene den ligget rundt nettopp 80 dollar.

Det beste er nok å ikke høre for mye på Erikstad.

