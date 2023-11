Artikkelen fortsetter under annonsen

I en kommentar i DN 16. november bruker kommentator Bård Bjerkholt Statnetts langsiktige markedsanalyse som bakteppe for å slå fast det åpenbare – at kraftutbygging og klimakutt er to forskjellige ting.

Bjerkholt har et poeng i at det er viktig å skille mellom å kutte egne utslipp og det å levere til industrivekst. Det er Statnett også tydelige på i våre rapporter og analyser.

Gunnar G. Løvås (Foto: Statnett) Mer...

Når Bjerkholt litt sleivete fremstiller Statnetts ulike fremtidsscenario som en «tippekonkurranse», så bidrar det til å undergrave den kunnskapen vi trenger, og har kompetanse på, for å sikre en trygg strømforsyning i fremtiden, gitt mange ulike forhold.

I analysen Bjerkholt viser til så beskriver Statnett fire ulike scenarioer i 2050. I disse varierer Norges behov for kraft i fremtiden fra 190 til 300 terawattimer (TWh), opp fra i underkant av 140 TWh som er dagens forbruk. Allerede i dag har Statnett reservert ny kapasitet tilsvarende 55 TWh, og har mottatt forespørsler om tilknytning av ytterligere 65 TWh som står i kø. Vi er altså på vei til et forbruk godt over vårt laveste scenario.

Også på det laveste nivået kan vi nå klimamålene, men det forutsetter at kraften prioriteres til virksomheter der det bidrar til reduksjon av dagens klimautslipp. Slik prioritering skjer ikke i dag, og forbruket vokser i alle kategorier, både i næringer som bidrar til klimautslipp og de som ikke gjør det. Uansett vil altså forbruket av kraft øke, og veksten kommer i hovedsak «som en følge av at vi skal nå våre klimamål og forpliktelser, eksisterende virksomheter skal elektrifiseres og ny grønn industri skal etableres», som Bjerkholt siterer Statnett på.

De høyeste scenarioene i Statnetts analyse er bare mulig om det bygges mye ny kraftproduksjon i Norge. Skjer det vil det gi nye muligheter for industriutvikling i Norge. I dette scenarioet handler det altså ikke om at Norge må bygge ut mye ny kraft, det handler om at økt tilgang på kraft gir muligheter. Men uansett hva kraftbehovet blir i fremtiden, så trengs det altså ny kraft, dersom Norge også i fortsettelsen skal ha akseptable kraftpriser og være noenlunde selvforsynt.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I vår langsiktige analyse peker vi på at en forutsetning for et høyt scenario er at det er mulig å finne kostnadseffektive og bærekraftige kraftkilder. Da er havvind med fremtidig teknologiutvikling og reduserte kostnader en mulighet.

Når det gjelder spørsmål om industrivekst i Norge, så er det en viktig faktor hvilken rolle man ønsker at Norge skal spille i den europeiske og globale omstillingen fra fossil til utslippsfri energibruk – og at Norge får en større andel av den fossilfrie industriproduksjonen. Er dette ønskelig, må Norge som land foreta noen valg og gjøre investeringer i både nett og fornybar kraftproduksjon.

Statnett har publisert flere analyser som gir det positive svaret at vi trolig kan klare oss med å oppgradere og forsterke det eksisterende nettet – også om scenarioet for høy vekst i forbruk skulle bli en realitet. Det er altså ikke slik at vi bygger veldig mye større og bredere – men at vi ser at høy vekst krever at vi bygger det vi har planlagt, raskere enn tidligere forutsatt.

Som en viktig utbygger av kritisk infrastruktur må Statnett forholde oss til at fremtiden er usikker. Samtidig har vi plikt til å levere kraft til alle som ber om tilgang til kraftnettet. Det er derfor åpenbart at Statnett ikke kan planlegge fremtiden med utgangspunkt i de laveste scenarioene. Vi må forberede oss på de høye mulighetene. Dersom vi tar feil, og utviklingen i kraftforbruket bremser opp, er det mye lettere for oss å justere kursen nedover enn om vi valgte et motsatt utgangspunkt.

I Statnett tipper vi ikke på et utfall, vi forutser ulike utviklinger i fremtiden, og legger planer deretter.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.