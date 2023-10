Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er ikke mange år siden det nesten ville vært utenkelig å skrive at energinasjonen Norge kan oppleve underskudd på kraft. Men det er nettopp dit vi er på vei, allerede før 2030. Etterspørselen øker, men ny kraftproduksjon stagnerer.

Likevel mangler Norge en nasjonal plan for hvordan vi skal møte en fremtidig kraftkrise.

Det første steget er å gjøre kraftdebatten langt mer faktabasert og helhetlig enn i dag. I rapporten «Norge i morgen 2023: Fra kraftunderskudd til bærekraft» gjør vi et forsøk på det.

Vi er redd mange ikke har tatt innover seg hva kraftunderskudd i Norge vil bety for husholdninger og næringsliv. Vedvarende høye kraftpriser vil gjøre det nær umulig å utvikle ny norsk industri basert på grønn elektrisitet.

Løsningen på situasjonen er åpenbar: Vi må produsere mer fornybar kraft. Men med på kjøpet kommer også en avveiing mellom ulike hovedønsker i kraftdebatten.

Nøkkelen ligger i å finne den rette balansen mellom tre til dels motstridende, men helt legitime samfunnsinteresser: Ønsket om å bevare norsk natur, ønsket om mer rimelig fornybar kraft til grønn industri, og ønsket om å tjene mest mulig på krafteksport til utlandet.

Balansekunsten er ikke enkel. En samfunnsinteresse – enten det er å bevare natur eller mer grønn industri – vil alltid gå på bekostning av en annen.

Heldigvis er balanserte kompromisser mulig. I rapporten foreslår vi en løsning som uten å rasere norsk natur kan mer enn doble norsk kraftproduksjon frem mot 2040.

Det finnes selvsagt andre veier til kraftoverskudd enn vårt forslag. Men det er ikke mulig å unngå kraftkrise om ikke beslutninger tas på bakgrunn av et faktabasert helhetsbilde, der man våger å synliggjøre prioriteringene vi står overfor. Disse ærlige og faktabaserte diskusjonene er nødvendige for å finne de riktige løsningene for Norge.

Den siste tiden har flere tatt til orde for kjernekraft som en løsning. Kjernekraft er potensielt en god, langsiktig løsning. Vi mener likevel det er en avsporing av debatten, fordi teknologien ikke vil kunne bidra til den norske kraftbalansen på flere tiår. Kjernekraft illustrerer derfor en kraftdebatt som ikke er særlig helhetlig og faktabasert, eller som faktisk ikke tar innover seg hvor kort tid det er igjen til kraftunderskuddet er et faktum.

Da vi publiserte «Norge i morgen 2022: Ti mulighetsnæringer for Norge», sa vi at rapporten var vårt bidrag til debatten om det viktigste spørsmålet i vår tid: Hva skal vi leve av i fremtiden?

Vi tegnet et optimistisk bilde for landet vårt, og pekte på ti næringer som kan bidra til grønn og digital omstilling for Norge.

Norge har fortsatt muligheten til å ta en ledende posisjon internasjonalt i disse næringene. Men om vi skal realisere potensialet, vil vi for flere av dem ha behov for betydelig kraftutbygging de neste årene – en utbygging som kanskje overgår utviklingen i etterkrigstiden.

Spørsmålet vi sitter igjen med i dag, blir følgende: Ønsker vi å bygge ut så mye kraft? Det vil utvilsomt kunne få betydelige implikasjoner for norsk natur. Og om vi bygger ut kraften: Hva er riktig balanse mellom lav pris i Norge og eksport til det europeiske kontinentet?

Hver dag jobber vi med bedrifter og investorer som driver frem det grønne skiftet i Norge og internasjonalt. Vårt inntrykk, når vi snakker med disse, er at debatten som føres i dag, er fragmentert, polarisert og ødeleggende for investeringsviljen.

Det grønne skiftet kommer ikke uten omkostninger, og vi må være ærlige på at vi ikke får i pose og sekk. Vi kan ikke bygge ut mer fornybar kraft uten naturinngrep i en eller annen grad.

Det grønne skiftet kommer ikke uten omkostninger, og vi må være ærlige på at vi ikke får i pose og sekk. Vi kan ikke bygge ut mer fornybar kraft uten naturinngrep i en eller annen grad.

Noe må prioriteres opp, og noe må prioriteres ned. Men beslutningene vi må ta, kommer raskere og blir bedre om de baseres på et mer faktabasert helhetsbilde.