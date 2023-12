Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er rundt 250.000 selvstendig næringsdrivende i Norge. De står for en betydelig verdiskaping i samfunnet. Samtidig er dette yrkesgrupper som ofte ikke har mulighet til å ta del i det organiserte arbeidslivet på linje med andre. Pandemien illustrerer godt hvor sårbar denne yrkesgruppen er. Behovet for ekstraordinære, statlige ordninger meldte seg raskt.

Rammebetingelsene de driver under avhenger av hvilken organisasjonsform de velger. Velger de feil kan det få betydelige konsekvenser i form av mer skatt og dårligere sosiale rettigheter.

Arne Lyshol Mer...

For samfunnet har det konsekvenser i form av mindre aktivitet siden kostnaden blir høyere enn den trenger å være.

For mange næringsdrivende står valget mellom enkeltpersonforetak eller aksjeselskap, hver med sine fordeler og ulemper. Med færre krav og plikter fremstår enkeltpersonforetak nettopp enkel for mange.

Jostein Skaar Mer...

Men i enkeltpersonforetak opptjener man svakere rettigheter, særlig knyttet til sykepenger, yrkesskadedekning og dagpenger. Dette er konsekvenser som ikke alltid er tydelig kommunisert ved oppstart av en ny virksomhet.

Valget påvirker også skatteregningen. Med skatteoppgjørene for alle personer med enkeltperson­foretak i 2019, har vi beregnet hva hver og én hadde betalt i skatt dersom de var organisert i aksjeselskap i stedet. Blant 162.000 næringsdrivende som har hovedinntekten sin fra enkelt­person­foretak, betalte 66.000 av dem mer i skatter og avgifter enn de hadde gjort organisert som aksjeselskap. I sum 570 millioner kroner.

For noen er forskjellen stor, for andre er den mindre. I gjennomsnitt er den cirka 8700 kroner per person.

Lavere skatt i aksjeselskapet skyldes hovedsakelig to forhold:

For de med mellom 150.000 og 450.000 kroner før lønn, gir minstefradraget på lønn fra aksjeselskap lavere skatt. Minstefradrag gis ikke på næringsinntekt fra enkeltpersonforetak.

For alle inntektsnivå er arbeidsgiveravgiften på lønn fra aksjeselskap avgjørende for om man kommer bedre eller dårligere ut. Avhengig av hvor man holder til i landet betaler man mellom ingenting og 14 prosent arbeidsgiveravgift på lønn fra aksjeselskap.

Samtidig som en betydelig andel selvstendige skatter mer eller omtrent det samme, oppnår de uansett svakere sosiale rettigheter, sammenlignet med ansatte i eget aksjeselskap. Med enkelt­person­foretak får man mindre i sykepenger ved sykdom og svakere rettigheter ved yrkesskade.

Aksjeselskap gir muligheten til delvis permittering og dagpenger, noe som ikke er tilfelle for enkeltpersonforetak.

For de med enkeltpersonforetak tilbyr Nav frivillige forsikringer for sykepenger og yrkesskade som gir de samme rettighetene som med aksjeselskap. På toppen av at mange med enkelt­person­foretak allerede betaler like mye eller mer i skatt, vil det koste de 162.000 næringsdrivende i gjennomsnitt 6138 kroner per år, eller totalt én milliard kroner, å oppnå like gode rettigheter med disse forsikringene.

Muligheten for dagpenger står de uansett uten.

Et stort ansvar hviler på nye og kommende næringsdrivende. For selvstendige – som trolig har nok med å etablere og bygge selve virksomheten – kan det være krevende å sette seg inn lover og forskrifter om skatt og sosiale rettigheter. Det er derfor viktig at god informasjon fra det offentlige er lett tilgjengelig. Dette kan være utfordrende når det ikke er ett riktig svar for alle. Det avhenger av omfanget av næringsvirksomheten i dag og i fremtiden. Det avhenger av egen livssituasjon, privatøkonomiske behov og risikovilje.

I enkelte næringer kan det være krav fra offentlige myndigheter som gjør at en blir tvunget inn i en gitt organisasjonsform – som ikke nødvendigvis er best for personen ellers.

Med tanke på skatt og sosiale rettigheter viser våre analyser at en stor andel selvstendige, med det omfanget av næringsvirksomheten de har, økonomisk sett ville vært bedre tjent med et aksjeselskap.

Innlegget baserer seg på en rapport om skatt og sosiale rettigheter for selvstendig næringsdrivende i Norge, finansiert av Employ, Entreprenerdy, Gerhard & Sønn og Gramart.