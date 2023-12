Artikkelen fortsetter under annonsen

Spørsmålet om handlingsrom for Norge i EØS er gjenstand for en bred og interessant artikkel i DN 25. november: «Gissel i EUs handlingsrom». Utgangspunktet er to bøker om temaet som ble lansert nå i november. Det er nok likevel slik at Kjetil Wiedswang har hatt begrenset med tid til å fordøye stoffet, og han konkluderer først og fremst, som han pleier, med at norsk medlemskap i EU er det beste. Siden han gjør min bok en snarvisitt, har jeg fått anledning av DN til å supplere hans korte omtale av denne.

Begge bøker beskriver hvordan EØS, som et regelstyrt system, nødvendigvis må gi jurister en viktig rolle.

Det indre marked i EU, og dermed EØS, gir i hverdagen nesten ingen overnasjonal makt over den løpende økonomiske politikken. I form av skatt og «statsbudsjett» har en bare cirka 1/40 av hva nasjonalstater har, har heller ikke institusjoner og forhandlingsarenaer som når opp mot enkeltlands nasjonale samfunnsstyring.

EU har gjennom sin felles sentralbank et «myndig system» for felles rente og valuta, men der har man egentlig frafalt viktige styringsfunksjoner. Styringsgrep gjøres i krisesituasjoner (sist for henholdsvis statsgjeld, flyktningstrøm og pandemi) gjennom å fravike egne regler. Norge og ni øvrige EØS-land står uansett på utsiden.

Ingen av bøkene Wiedswang omtaler, konkluderer om hvilken tilknytningsform som er «best». Den store boken, egentlig et brexit-prosjekt, med ti forskere ledet av norske Arena, gir (på engelsk) en omfattende gjennomgang og refleksjon om ulike avtalers balansegang mellom markedsadgang, forpliktelser og behov for nasjonal tilpasning.

Undertegnedes bok «Under radaren» er mindre voluminøs når den på 150 sider forsøker å oppsummere et studium av EØS-avtalens innhold og mulighet for å kunne innrette norsk politikk best mulig på egen kjøl, gitt EØS-forpliktelsene. Mitt poeng, som Wiedswang dessverre misforstår eller karikerer, er at jus må styre, men ikke styre alene, når vi ønsker handlingsrom.

Ferske eksempler er ny boklov og ny lov for ut- og innleie av arbeidsfolk. I en nylig tannhelsereform lot man seg kanskje unødig begrense.

Man må, i likhet med EU-landene, være forberedt på å kjempe for å nå sine mål.

I mer samfunnsøkonomisk format enn Arenas prosjekt er det fra før lite om EU-EØS både i Norge og tilsynelatende også internasjonalt, sammenlignet med det juridiske og statsvitenskapelige. Arbeid og økonomisk organisering utover næringspolitikk er dermed fort utelatt. Artikkelforfatter Wiedswang synes å distansere seg fra denne type samfunnsinteresse.

Med en viss årvåkenhet fremover vil han oppdage at det verserer saker ikke bare på store temaer som energi og klima, men også om arbeidslivsregler, om grad av markedsorganisering i helsevesen, barnehager, pensjon og annen finansregulering. De foregår dels i domstoler, dels hos norske myndigheter og i Brussel.

Også en høyesterettssak om norske tiltak for å begrense internasjonalt skattejuks kan komme opp i nær fremtid.

Min bok dokumenterer at vi kan utnytte handlingsrommet i vår nåværende tilknytning, uten medlemskap, mer effektivt enn vi har gjort det siste tiåret. Jeg supplerer det store prosjektet ledet av Arena gjennom fremheving av den økonomiske logikken bak det indre marked og EØS. Denne bakgrunnen beskriver forhold som ofte neglisjeres i norsk EØS-håndtering, men som kan skape handlingsrom som EU-land som blant andre Danmark og Sverige utnytter:

Vekt på å beskrive andre lands situasjon og systemer, fordi mangfold og pragmatisme er utbredt i EU (oversiktlig beskrevet i «Flexibility mechanisms in the Lisbon Treaty» fra Europaparlamentet i 2015).

Vekt på å beskrive sakers grensekryssende betydning («samhandelsvirkning»), som er den økonomiske logikks berettigelse av overnasjonal EØS-styring og koordinering.

Vekt på at norsk arbeidsliv og offentlig sektor i EØS-avtalen kan skjermes mot harmoniseringspress.

Vekt på den store spennvidden i juristers forståelse selv i lærebøker. Mitt kapittel 5 beskriver hvordan en sentral lærebok, med en sentral ESA-medarbeider som en av forfatterne, er den som synes å gå lengst i sin «overlydighet».

Jeg illustrerer også ved å presentere viktige erfaringer fra våre nordiske naboland. Fra Finland, der en helsereform grunnet juridisk overlydighet ga politisk drama i 2019, fra Sverige med sin omgåelse av forpliktelsen til å ha euro. Og fra Danmark, med en mer offensiv tilnærming når forordninger iverksettes på en kreativ måte med sikte på handlingsrom.

Jeg skriver ikke om reservasjon, ei heller om veto eller «reforhandling», som Wiedswang litt mekanisk tenker. Handlingsrommet i EØS ligger særlig i en trolig tilsiktet uklarhet på regelområdet for arbeid og velferd. To områder der premissene både for avtalen og indre marked ellers skal være nasjonal regelautonomi. Grensene kan være flytende, men begrenser Norge spesielt når forvaltning og forståelse blir juridisk overivrig, jf. min henvisning foran.