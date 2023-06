Artikkelen fortsetter under annonsen

Lederen i Equinors valgkomité, Jarle Roth, beklager i DN 7. juni at det er vanskelig å få tak i internasjonale kandidater til selskapets styre. Angivelig er problemet for lave honorarer. Styrearbeid er blitt mer krevende, argumenterer han, og derfor vil være på sin plass å heve kompensasjonen.

Beklagelsen over manglende interesse fra utenlandske kandidater spesifikt virker litt underlig. Slik Roth uttrykker seg skaper han inntrykk av at utlendinger har en egenverdi fordi de kan gi et «et bredere perspektiv på virksomheten».

Faktum er at Equinor har hatt et forholdsvis stort antall utenlandske styremedlemmer i alle år siden børsnoteringen, de fleste med bakgrunn fra internasjonal olje- eller finansnæring. Har de tilført «bredere perspektiv» på virksomheten»?

Equinor er gjennom tapene på rundt 200 milliarder kroner i USA blitt ansvarlig for tidenes største industriskandale i Norge målt i penger. Uten erfaring fra landbasert oljevirksomhet investerte selskapet enorme summer i risikofylte prosjekter, såkalt fracking, med katastrofale følger. Advarte de utenlandske styremedlemmene? Ikke etter det vi vet. Equinor fulgte bare moten i bransjen på den tiden.

Fracking er omstridt også på grunn av miljø- og klimaskadene virksomheten medfører. Det er forbudt i flere europeiske land. Men Equinor utvider aktivitetene, og har gått inn i nye fracking-prosjekter i Argentina. Her driver de i strid med urfolks interesser. Selskapet har hatt konflikter med urfolk i USA, Canada, Australia og New Zealand. Listen er ikke utfyllende.

Hvordan har de internasjonale styrerepresentantene bidratt i disse spørsmålene?

Uansett er det ikke grunn til å tro at internasjonale toppfolk fra olje- og finansnæringene tenker særlig annerledes enn norske representanter med samme bakgrunn. Begge næringer er internasjonale i sin natur. Norge spiller selv i eliteserien i begge.

På denne bakgrunn er det nedslående at styrehonoraret er den eneste bekymringen lederen for Equinors valgkomité løfter når han får tre sider å boltre seg på DN. For fremtiden til selskapet kan nødvendigvis ikke bli som fortiden, men foreløpig reflekteres ikke dette i selskapets styresammensetning.

Den samlede kompetansen er ikke veldig annerledes i dag enn den var for tre, fem eller ti år siden. Rett nok har man funnet plass til en tidligere forsvarssjef ganske nylig, utvilsomt et klokt trekk gitt dagens geopolitiske og sikkerhetsmessige utfordringer.

Verden står midt i en klimakrise. Norge har signert Parisavtalen og vedtatt krevende nasjonale klimamål. EU er pådriveren for utfasing av fossile brennstoff, samtidig som EU også er vår viktigste handelspartner.

Statoil, som var navnet den gang, ble børsnotert i 2001. Blant argumentene for børsnotering var at selskapet måtte fristilles for å kunne satse helt og fullt internasjonalt. Med sin tunge teknologiske kompetanse skulle nye markeder erobres – og dørene åpnes for leverandørindustrien. Visjonen var et nytt norsk flaggskip på den internasjonale arenaen, en «frontrunner» i en evig ekspanderende oljeindustri.

Slik er ikke virkelighetsbildet lenger. De fleste synes å mene at Equinor må ta en ledende rolle i energiomstillingen. Om et oljeselskap kan klare det, er mange skeptiske til, ikke minst eksperter som kjenner bransjen fra innsiden.

Equinor er inne i flere større fornybarprosjekter, men det er peanøtter i forhold til den totale virksomheten.

Hva gjør så den norske stat som eier 67 prosent av selskapet?

De nærmeste årene vil den klart viktigste oppgaven sett fra statens side være å støvsuge restene på norsk sokkel på en mest mulig økonomisk og miljømessig bærekraftig måte. Denne rollen er i tråd med selskapets opprinnelige eksistensberettigelse, men den vil bli mindre relevant etter hvert som tiden går og klimatiltakene strammes til.

Hva skal så Equinors velfylte kasse brukes til utover investeringer på norsk sokkel?

Skal staten som hovedeier gjøre selskapet til en spydspiss i den grønne omstillingen? Eventuelt med høy økonomisk risiko for seg selv og andre aksjonærer?

Vil det være bedre å utbetale ekstraordinære utbytter så lenge oljen varer og la andre ta seg av den grønne omstillingen, slik blant andre professor i petroleumsøkonomi og rektor ved UiS, Klaus Mohn har tatt til orde for?

Kan løsningen være å dele selskapet i en fornybar enhet og en klassisk oljeenhet?

Spørsmålene er mange, svarene foreløpig få.

I vår felles folkekjære fortelling om utviklingen av det norske oljeeventyret står de ‘’nasjonale strategene’’ sentralt – et knippe fremsynte aktører som tok modige strategiske grep og spilte avgjørende roller i avgjørende beslutninger.

