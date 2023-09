Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er mange som nå roper «korsfest, korsfest» forbundet med de viderverdigheter som Erna Solberg er i på grunn av aksjetransaksjoner gjennomført av hennes ektemann da hun var statsminister, og etterpå.

Vi ser bort fra Solbergs ektemann – han har opptrådt håpløst.

Hylekoret består først og fremst av synsere som aldri selv har måttet stå til rette for noe, hverken sine meninger eller handlinger – de som ikke vet at de ikke vet, men som tror de vet.

Erna Solberg er en meget god leder. Det viste hun i sin regjeringstid fra 2013, under pandemien i perioden fra 2020 og deretter. Hun fremsto ukentlig i pressekonferanser og orienterte om situasjonen. Det er ikke oppbyggende å se det som nå skjer. Synserne risikerer ikke noe.

Vi lærte fra barns ben hva som er rett og galt, og at det måtte være samsvar mellom ord og handling, mellom ens prinsipper og ens liv – det som også kalles integritet. Finanslegenden Warren Buffett (93) sa at hvis mennesker har energi og intelligens, men mangler integritet, så vil de to førstnevnte egenskaper ødelegge alt sammen.

