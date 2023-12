Artikkelen fortsetter under annonsen

Kristina Bolstad Picard dro i gang en interessant debatt om næringslivet rolle i krig og konflikt, ved å etterlyse de modige lederne i et innlegg i DN 18. november.

Isabelle Ringnes og Celise Skaar fulgte opp og kalte næringslivets taushet dobbeltmoral i krigens skygge (innlegg 25. november).

Umiddelbart er det veldig lett å si seg enig i kritikken. Tusener av barn dør. Hvor er fordømmelsen? Hvor er donasjonene? Hvor er det samlede engasjementet vi vet vi kan mobilisere, det vi så for Ukraina?

Samtidig er slike sammenligninger problematiske, av flere grunner:

Dette er ikke et «two horse race».

Verden opplever et rekordhøyt antall væpnede konflikter. I Sahel-regionen og i Sudan dør akkurat nå tusenvis av sivile uten å bli møtt med særlig annet enn stillhet, hverken i Bjørvika, på Linkedin eller i mediene. Ingen bedrifter løper ned dørene til oss som er der for å hjelpe.

Og det er heller ingen som krever at de skal gjøre det.

Du risikerer fort å snuble.

Mange har gjort det når de har satt dødstall fra Gaza opp mot dødstall fra Ukraina. Hvem vet hvor mange døde som ligger i massegravene i russiskkontrollerte områder?

Det kanskje mest alvorlige: Du setter sårbare grupper opp mot hverandre.

For om du sier ofte nok at noen har fått uforholdsmessig lite oppmerksomhet, fester det seg også et inntrykk av at andre har fått uforholdsmessig mye.

Hva vil det bety for de ukrainerne vi møter på skolen, fotballtreningen, i arbeidslivet? Du vet, de som har fått så mye mer?

Da er vi kanskje mer tjent med å snakke ordentlig om hvorfor så mange næringslivsledere synes akkurat denne konflikten er vanskelig. For betyr det å sitte stille, at du automatisk kan stemples som passiv?

Nei, tror jeg. Min opplevelse er at mange næringslivsledere bruker vel så mye tanker og tid på sin offentlige stillhet i denne konflikten, som på de rungende ropene da Russland invaderte Ukraina.

Mye av det handler om frykt for eksterne reaksjoner. Å bli tatt til inntekt for den eller andre siden, utpekt som grisen alle skal sette halen på i sosiale medier.

Men det handler også om å ta vare på egne ansatte, med familiær, kulturell og/eller religiøs tilknytning til de palestinske områdene eller Israel. Der vi vet at ikke bare stillheten, men hvert ord vi som ledere sier, kan bli tolket svært ulikt.

Og der vi ikke vil legge stein til byrden. En byrde som kan være tap av noe veldig konkret, som familie, venner og kjente i Gaza og Israel. Eller mer abstrakt; som tryggheten og det opplevde fellesskapet her i Norge.

For oss i SOS-barnebyer betyr det mye å ha en felles sak, barna som er eller står i fare for å bli alene. Og inspirerende kolleger i SOS-barnebyer Israel og Palestina som samarbeider om en felles nødhjelpsappell.

For andre er det lett å forstå at det er vanskeligere.

Derfor er det prisverdig at NHO i møte med denne kritikken ikke svarte med den samme stillheten som kritiseres. I Dagsnytt 18 på NRK ga NHOs direktør for arbeidsliv, Nina Melsom, et innblikk i livet rundt lunsjbordene i de mange medlemsbedriftene.

Så får vi andre heller bli med i samtalen, lytte og forhåpentlig bidra med de ordene som også gjør det tryggere å handle.

