Artikkelen fortsetter under annonsen

I Norge har vi i dag ingen militær strategi for bruk av cyberdomenet. Det nyeste strategidokumentet vi imidlertid har, er en nasjonal strategi for digital sikkerhet, signert av daværende statsminister Erna Solberg i 2019. Strategien er defensivt innrettet og fremhever viktigheten av sivil-militært, offentlig-privat og nasjonalt-internasjonalt samarbeid. Den er samtidig mangelfull når det gjelder å beskrive hvordan norske myndigheter ser for seg å operere offensivt i cyberdomenet. På dette området skiller Norge seg fra større nasjoner som aktivt opererer offensivt i cyberdomenet, herunder allierte som både Storbritannia og USA.

Simen Bakke Mer...

President Joe Biden ga tidligere i år, i mars 2023, ut amerikanernes nye nasjonale cyberstrategi. Dette var ett år etter at daværende statsminister Boris Johnson, i januar 2022, ga ut britenes cyberstrategi. I strategiene fastsetter to av Norges nærmeste allierte at de fremover vil operere mer offensivt i cyberdomenet. Blant annet ved å følge, forstyrre og bekjempe trusselaktører også utenfor britiske og amerikanske it-systemer. Denne tilnærmingen har amerikanerne ved U.S. Cyber Command blant annet tatt i bruk for å forsvare Ukraina og deres it-systemer mot russiske cyberoperasjoner.

Storbritannia og USA vil med andre ord ta cyberkampen på motstandernes banehalvdel. Altså i trusselaktørene egne it-systemer. På et litt mer cyberfaglig språk, vil kampen føres både i «red space» og i «gray space». Der red representerer motstandernes it-systemer, og gray representerer systemer som hverken eies av motstanderen eller av de to nevnte statene. Ett eksempel på «gray space» kan være infrastruktur som eies av private aktører i Norge, herunder datasentre, som trusselaktøren leier og dermed benytter for å gjennomføre sin trusselaktivitet og «angrep», fra. Dette er imidlertid ikke helt uproblematisk.

Ved å utføre cyberspionasje og dermed overvåke it-systemer i «red space» eller «grey space», kan de to statene dermed tilegne seg verdifull etterretning som videre kan benyttes i påfølgende operasjoner enten i cyberdomenet eller i den fysiske verden, mot trusselaktørene. Eller de kan utføre cybereffektoperasjoner som har til hensikt å sabotere eller manipulere it-infrastrukturen som trusselaktøren opererer ut ifra. Slik at sistnevntes evne til å operere reduseres eller nøytraliseres, med hensikt å forsvare britiske og amerikanske it-systemer.

Artikkelen fortsetter under annonsen

En offensiv tilnærming til bruk av cyberoperasjoner har amerikanske forsvarsmyndigheter gitt offentlig uttrykk for gjennom deres militære cyberstrategier siden 2018. Den gang lanserte Department of Defense konseptene «defending forward» og «persistent engagement». Førstnevnte fokuserer på en offensiv tilnærming til forsvar mens sistnevnte tilsier at det pågår en kontinuerlig maktkamp mellom stater i cyberdomenet. Den pågående maktkampen tilsier ifølge amerikanske forsvarsmyndigheter at man ikke kun bør operere defensivt i egne it-systemer, i såkalt «blue space».

En mer offensiv tilnærming til forsvar i kombinasjon med det defensive cybersikkerhetsarbeidet gir ifølge både amerikanerne og britene bedre evne til å forhindre, avdekke og håndtere både fremmede staters cyberoperasjoner og ikke-statlig kriminell trusselaktivitet. Britene stadfester i sin nye nasjonale cyberstrategi at de vil benytte National Cyber Force (NCF), en enhet som ble opprettet i 2020, bestående av personell fra både militæret og etterretningstjenesten(e), til å utføre offensive cyberooperasjoner. Også cybereffektoperasjoner som vil kunne sabotere eller manipulere motstanderens it-systemer.

I Norge har det historisk sett har vært relativt lite åpenhet om hvordan myndighetene ser for seg å benytte offensive cyberoperasjoner. Likevel er det i langtidsplanen for forsvarssektoren (Prop. 14S, 2021) beskrevet at Etterretningstjenesten, som i dag er den statlige enheten i Norge som innehar mandat til å utføre offensive cyberoperasjoner, skal øke sin evne og kompetanse. I tillegg har Etterretningstjenesten tidligere i år fått VG til å publisere en lengre artikkel som illustrerer hvordan den kan operere offensivt for å forsvare det norske strømnettet mot fremmede aktører. Ved å «hacke» inntrengerens it-infrastruktur kan E-tjenesten sabotere for en potensiell strømstans i deler av Norge. I tråd med en «defending forward»-tilnærming.

Det er i den forbindelse et betimelig spørsmål om ikke også norske myndigheter bør gi til kjenne sitt strategiske standpunkt til bruk av offensive cyberoperasjoner.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.