EUs karbontoll (CBAM) skal fra 1. januar 2026 ilegge en gradvis høyere karbonkostnad på flere kritiske produkter importert fra utenfor EU, med overgangsbestemmelser i form av rapporteringsforpliktelser fra 1. oktober i år.

Omfattende produkter er jern, stål, aluminium, sement, gjødsel, elektrisitet og hydrogen med mulighet for utvidelser av virkeområdet. EUs karbontoll krever med dette en helhetlig tilnærming og forståelse av kostnadseffekten på norske virksomheter.

I disse dager skal regjeringen avsløre overfor EU om Norge sier ja til EUs karbontoll. Så langt har regjeringen holdt kortene tett til brystet. Men la deg ikke lure; EUs karbontoll blir viktig for Norge og norsk næringsliv.

Selv om tollen er helt avgjørende for EUs kvotesystem, selve bærebjelken i norsk klimapolitikk, har den gjennom våren vekket uvanlig mye motstand fra regjeringen.

Motstanden provoserte frem et felles brev fra LO, NHO, Norsk Industri, Industri og Energi og Fellesforbundet i starten av juni der organisasjonene ba regjeringen si ja til karbontollen, for å sikre forutsigbarhet og trygget for norske industriarbeidsplasser. Til tross for dette er den nye tollen forholdsvis lite omtalt i norske medier.

Dette bør få varsellampene til å blinke for norske bedrifter. Karbontollen kan nemlig påføre betydelige merkostnader.

Den mye debatterte Follobanen kan tjene som illustrasjon. Hadde prosjektet vært omfattet av EUs karbontoll kunne Follobanen fått godt over 1 milliard kroner i merkostnader, bare på grunn av sementforbruket.

Til banen inngikk omtrent 160 000 betongelementer med en vekt på drøye 50 tonn per element, til tunnelbygging. For å ta et konservativt estimat var det her behov for over 900 000 tonn sement.

Produksjon av ett tonn sement slipper ut omtrent 1,25 tonn Co₂, som under dagens kurs for EUs klimakvoter koster rundt 110 euro per tonn. Hadde vi her medregnet forbruket av for eksempel jern og stål, ville merkostnaden blitt langt høyere.

EUs karbontoll kan med andre ord bli svært dyr for norske bedrifter. Tollen vil dessuten direkte og indirekte treffe svært bredt, og få sektorer vil være skånet.

Nå når mye er klart med hensyn til tollens utforming, kan norske bedrifter for alvor starte med kartlegging av potensielle merkostnader og tilpasning av verdikjeder, noe flere virksomheter utenfor Norge allerede er godt i gang med.

Business as usual kan altså ikke bare føre til massiv budsjettsprekk. Norske bedrifter kan også bli utkonkurrert av tilpasningsdyktige virksomheter i EU/EØS på veien mot det grønne skiftet.

