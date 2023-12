Artikkelen fortsetter under annonsen

Når et indeksfond ønsker å utvide sin portefølje, må argumentet være at denne eiendelen er en viktig del av det etablerte markedet og at ved å ta den inn bidrar den til risikojustert meravkastning.

I september i år la Norges Bank frem et diskusjonsnotat om unoterte aksjer eller private equity. I notatet argumenteres det for at dette er et stort og voksende marked. I tillegg inneholder notatet flere mål på meravkastning og risiko i det unoterte markedet basert på historisk avkastning.

Martin B. Holm Mer...

En nøktern oppsummering av funnene i dette notatet er at man ikke vet hvorvidt investeringer i unoterte aksjer vil bidra til risikojustert meravkastning for fondet. Man kan hverken hevde at disse verdipapirene har høyere avkastning eller en ønsket risikoprofil. Det er rett og slett for lite data.

En gjennomlesing av notatet i sammenheng med pressekonferansen forrige uke, gir derimot noe grunn til bekymring. For det første finnes det grafer i notatet som er misvisende hvis de vises frem uten kontekst. Figurene 11 og 12 viser flere mål på gjennomsnittlig meravkastning i private equity sammen med et uforklart konfidensbånd.

Gitt det som står tidligere i notatet er dette båndet ikke relevant til å vurdere hvorvidt vi kan hevde at det finnes meravkastning i det unoterte markedet. Sannsynligvis viser grafen standardfeilen til gjennomsnittet som er relevant for et annet spørsmål.

Mer bemerkelsesverdig er det at god timing for å gå inn i unoterte investeringer synes å være et relevant argument internt i Norges Bank. Det er visstnok lav likviditet i dette markedet i dag slik at det er mulig å gjøre noen gode kjøp. Dette argumentet kan høres tilforlatelig ut hvis Oljefondet var et aktivt forvaltet fond, men det er naturligvis ikke med i noen rapporter fordi det er et irrelevant argument for et indeksfond.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Men under pressekonferansen, i det man nesten må betegne som en freudiansk glipp fra Nicolai Tangen, fikk man høre om hvor lukrativt det kunne være å gå inn i unoterte aksjer nå – en «klinkekule». Selv om sentralbanksjef Ida Wolden Bache forsøkte å dysse ned Tangens utsagn, er det vanskelig å ikke bite seg merke i det.

Det er klart det kan være frustrerende å drive et indeksfond som kjøper aksjer mekanisk, men det er nå det som er Oljefondets jobb. Oppmerksomheten mot timing vitner om en misforståelse omkring forvaltningsoppgaven. Oljefondet er et indeksfond. Et indeksfond har én oppgave: oppnå markedsavkastning til lavest mulig kostnad. Dette er også kjernen til fondets historiske suksess. Det har vært et indeksfond med lave forvaltningskostnader. Timing skal og bør være irrelevant.

Utover det kan man fortsatt være overbevist om at unoterte aksjer gir risikojustert meravkastning og bør tas inn i Oljefondets portefølje. Hvis man tar punktestimatene fra rapporten (som altså er svært upresist målt) har dette markedet meravkastning på rundt 3,5 prosentpoeng. Det vil bety mange milliarder i meravkastning.

I så fall vil jeg påpeke to utfordringer som bør diskuteres:

Det blir vanskeligere å føre tilsyn med om Nbim gjør jobben sin hvis fondet går inn i unoterte markeder.

Normalt måles fondet på hvor god avkastningen er i forhold til det relevante markedet. Et viktig moment her er å risikojustere avkastningen. Fordi mer risikable investeringer i gjennomsnitt gir høyere avkastning må man ta hensyn til dette. Gitt et mangelfullt tallgrunnlag, er det ikke mulig å gjøre dette i private equity-markedet på en nokså objektiv måte. Det gjør det vanskeligere å finne ut om Oljefondet faktisk gjør en god jobb.

Dette er noe Oljefondet kan ønske seg, men ikke noe Stortinget bør ønske seg.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Ved å gå inn i private equity må fondet utbetale enorme forvaltningshonorarer.

Det virker som Norges Bank ønsker å ha en porteføljeandel på tre til fem prosent i private equity. Det tilsvarer investeringer på 450 til 750 milliarder kroner med dagens fondsstørrelse. Med forvaltningshonorarer på mer enn to prosent årlig vil det føre til årlige forvaltningshonorarer på ni til 15 milliarder kroner. Kanskje disse tallene er for høye, men det vil utvilsomt føre til forvaltningshonorarer til flere enkeltselskaper i 100-millioners og muligens milliardklassen.

Man bør tenke seg godt om før man blir med på dette. I 2010 betale Oljefondet en bonus på 500 millioner kroner til et enkelt selskap. Dette førte til mye medieoppmerksomhet og refs fra riksrevisoren. Men det fondet den gang betalte, vil være småpenger mot det som vil utbetales i fremtiden hvis fondet går inn i unoterte aksjer.

Les også: Politikerne må finne en bedre begrunnelse enn Nicolai Tangens klinkekuledrømmer

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.