Høringen av Finanstilsynslovutvalgets utredning er over. Dermed må finansminister Trygve Slagsvold Vedum ta stilling til om han vil fremme et lovforslag basert på utredningen. Det bør han ikke gjøre.

Forbrukerrådet mener et nytt utvalg må gis i oppdrag å utrede forbrukervernet i fremtidens finanstilsyn. I vårt høringssvar begrunner vi dette med at utvalget farer med harelabb over forbrukeres og småinvestorers behov for beskyttelse, og at det ikke har oppfylt sitt mandat på to punkter.

For det første er ikke forbrukervernet utredet, selv om utvalget har hatt som mandat å utrede alle sider ved Finanstilsynets virksomhet. At de inkluderer å ivareta forbrukernes rettigheter slås fast i gjeldende finanstilsynslov, og er derfor ikke til å komme utenom.

Umiddelbart kan det også se ut som om utvalget har ønsket å oppfylle denne delen av mandatet. Ord som forbrukerhensyn og forbrukervern brukes hele 54 ganger. Men der stopper det i grunnen opp.

Sentrale utviklingstrekk i forbrukermarkedet, som fremveksten av koblingssalg, og markedsadvarsler som utstedes først etter at ulovlige aktører har vært aktive i lang tid, nevnes ikke. Seriøse vurderinger av forbrukeres og småinvestorers behov for beskyttelse og hvilke tiltak som trengs for å sikre forbrukervernet i fremtiden, er fraværende.

Forklaringen på dette ligger kanskje på utredningens side 56, hvor utvalget har viet temaet forbrukervern sin fulle oppmerksomhet – med syv setninger. Én av disse lyder: «For forbrukere er også Finanstilsynets generelle tilsyn med at foretakene er økonomisk solide og kan gjøre opp sine forpliktelser, av stor betydning.»

Selv i dette beskjedne avsnittet blir altså foretakenes soliditet fremhevet som et sentralt virkemiddel.

Det kan se ut som om utvalget selv opplever å ha kvittert ut mandatet sitt med dette retoriske krumspringet. Og ved å forutsette at forbrukere og foretak hovedsakelig har sammenfallende interesser, beredes grunnen for en slags alternativ virkelighet, hvor forbrukernes velferd øker i takt med finansforetakenes lønnsomhet og soliditet.

Situasjonene hvor foretakenes og den enkelte forbrukers interesser slett ikke er sammenfallende, men snarere motstridende, har utvalget ganske enkelt latt være å utrede.

Forbrukernes rettigheter er vedtatt av FNs generalforsamling i resolusjon 70/186 av 22. desember 2015, og omfatter blant annet deres rett til trygge produkter, mulighet til å gjøre informerte valg, og beskyttelse av sårbare og vanskeligstilte forbrukere. Før man har beskrevet tilstanden og behovene i markedet når det gjelder disse grunnleggende rettighetene, kan man ikke hevde at forbrukervernet er utredet på en forsvarlig måte.

For det andre gir utvalget en mangelfull beskrivelse av praksis i andre land. Uvisst av hvilken grunn, har utvalget unnlatt å redegjøre for temmelig velkjente alternative modeller for finanstilsyn i andre land, selv om det i mandatet uttrykkelig slås fast at det bør se hen til og redegjøre for relevant internasjonal praksis.

Todelte modeller for tilsyn med finansbransjen – såkalte «Twin Peaks»-modeller – har vært anvendt lenge i land det er både naturlig og fornuftig å sammenligne Norge med. Modellene valgt i Storbritannia og Nederland har til felles at tilsyn med finansiell stabilitet er overlatt til sentralbanken, mens tilsyn med foretakenes markedsadferd – som produktutvikling og markedsføring, etterlevelse av krav til forbrukerbeskyttelse og riktig informasjon – ivaretas av landenes finanstilsyn. Også den europeiske paraplyorganisasjonen for forbrukerorganisasjoner, BEUC, har gått inn for såkalte «Twin Peaks»-modeller.

Her får vi støtte i DNs nylig publiserte kronikk, der forfatteren av innlegget, Rune Toalango Johannesen, opplyser at «The Cambridge Handbook of Twin Peaks Financial Regulation» inneholder en glimrende oppsummering av erfaringene med todelt finanstilsyn verden rundt, herunder Australia (fra 1998), Nederland (fra 2002), Storbritannia (fra 2012) og Sør-Afrika (fra 2017).

Det synes stadig mer åpenbart at det ikke er hensiktsmessig å legge ansvaret for både forbrukervern, investorbeskyttelse og finansinstitusjoners soliditet med mer til én og samme institusjon.

Hva enn utvalget måtte mene, er det absolutt ikke tilfelle at forbrukere og leverandører av finansielle tjenester alltid har sammenfallende interesser. Nei, nei, og atter nei. I mange situasjoner er deres interesser fullstendig motstridende.

At begge parters interesser ivaretas, er en forutsetning for et velfungerende marked. Spørsmålet om hvordan dette skal løses, er dessverre ubesvart etter fremleggelsen av NOU 2023:6. Det er derfor en betydelig fare for at samfunnets behov for tilsyn med finansaktører i en ny tid slett ikke vil være dekket med utvalgets forslag til ny lov.

