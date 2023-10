Artikkelen fortsetter under annonsen

«Hva skjer nå med bonuspoengene, SAS», var en av overskriftene etter at SAS har fått nye eiere (innlegg i DN 5. oktober). Det spekuleres i at selskapet vil fase ut sitt etablerte Eurobonus-program og bli en del av Flying Blue, bonusprogrammet der den nye eieren KLM/Air France samler sine mest bereiste kunder.

I stedet for bekymring over eventuelle poengtap bør fokus ligge på hvordan klimautslippene fra flytrafikken kan reduseres. Et bra sted å starte vil være å avvikle både Flying Blue og Eurobonus.

De to bonusprogrammene belønner klimafiendtlig adferd og inspirerer til økt flytrafikk.

Flyreiser er en av det mest klimaintensive handlingene vi gjør som enkeltmennesker. Framtiden i våre hender har regnet ut at fly- og ferieturer for en gjennomsnittsnordmann utgjør så mye som 16 prosent av de totale, årlige klimautslippene våre. I snitt sitter en nordmann i et fly mellom to og tre ganger i året.

Realiteten er likevel at mange aldri flyr og en liten gruppe flyr veldig mye.

Mens flyselskapene gjerne kommuniserer tiltak som skal gjøre virksomheten «grønnere», virker bonusprogrammene motsatt vei: De premierer dem med mange, karbonintensive reiser.

Passasjerer som flyr ofte og har stort klimaavtrykk, belønnes blant annet med bedre service, tilgang til lounge, kortere køer, oppgradering og flere gratistilbud. Passasjerene som velger de mest klimafiendtlige kategoriene, er de som tjener flest poeng. Velger du en billettklasse der du har bedre plass om bord eller et ledig midtsete ved siden av deg, får du ofte dobbelt så mange poeng som hvis du velger et standardsete som på grunn av lavere plassbruk gir et (litt) mindre karbonavtrykk.

Til slutt kan de opparbeidede bonuspoengene veksles i kostnadsfrie flyreiser.

For å oppnå gullstatus hos Eurobonus må du opptjene 45.000 poeng. Regnet om i flyreiser, tilsvarer det for eksempel mellom 20 og 45 ganger frem og tilbake til London hvert år, litt avhengig av hvilken billettkategori du velger.

Med utgangspunkt i beregningene fra klimakalkulatoren Klimatsmartsemester.se tilsvarer flyforbruket alene mellom to og fire ganger det totale karbonbudsjettet hver av oss har tilgjengelig hvis vi skal nå klimamålene i Parisavtalen.

Veien til gullstatus hos Flying Blue-programmet til KLM/Air France, er ikke noe bedre. Også her kreves enorme karbonavtrykk for å bli belønnet med gullkort, og i likhet med SAS sitt Eurobonus-program, så mister du gull-statusen hvis du ikke opprettholder det høye antallet reiser – og det enorme klimaavtrykket – hvert eneste år.

Det totale antallet flyreiser må reduseres. Dersom passasjerene med et høyt antall flyreiser fikk incentiver til å fly mindre, ville det kunne bidra til at utslippene kan holdes på et nivå som kan møte klimamålene, og samtidig gi rom for at vi alle kan fortsette å ta enkelte flyreiser når vi må.

Da Konkurransetilsynet i 2002 var redd for at bonusprogrammene ødela konkurransen mellom flyselskapene i Norge, ble det lagt ned forbud mot poengopptjening og -utdeling på innenriksflyvninger. Etter drøyt ti år vurderte man igjen konkurransen som god nok, og opphevet bonusforbudet.

Dagens behov for umiddelbare klimakutt er en minst like legitim grunn som datidens konkurransesituasjon.