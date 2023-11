Artikkelen fortsetter under annonsen

Forskning og utvikling (FoU) gir økt konkurransekraft, omstilling og nyskapning, og ett av Forskningsrådets viktige oppdrag er å bidra til FoU-basert verdiskaping i næringslivet. Det største virkemiddelet vi håndterer er Skattefunn. Mange norske bedrifter har sitt første møte med FoU gjennom disse prosjektene.

Professor Karen Helene Ulltveit-Moe var en fødselshjelperne til ordningen. Ulltveit-Moe skriver i DN 8. november at Skattefunn-ordningen har vært en suksess. Men hun frykter at den har vært en for stor suksess.

Nye tall viser derimot at ordningen er mindre brukt enn før, og at den har vist en fallende trend.

I 2021 utgjorde skatteincentivet 3,7 milliarder (som er 19 prosent av en bedrifts FoU-prosjektkostnader)

I fjor 3,4 milliarder

I år er det estimert enda lavere.

Denne utviklingen bekymrer. Skattefunn er nemlig virkemidlenes svar på breddeidrett, og ordningen brukes særlig av små og mellomstore bedrifter og tjenestenæringer. Over tid ser vi at cirka tre fjerdedeler av skatteincentivet tilfaller små og mellomstore bedrifter, og ofte nyetablerte eller unge bedrifter, som vi trenger mer av i dette landet.

Evalueringen av Skattefunn viser at den bidrar til å øke næringslivets egne investeringer i FoU, og bidrar til nyskapning og økt produktivitet. Ordningen oppfattes som ubyråkratisk og enkel å forstå, og leder ofte til samarbeid med kunder, leverandører eller FoU-institusjoner.

Norge trenger et FoU-aktivt næringsliv som bidrar til konkurransekraft, omstilling og nyskapning. Statens rolle og virkemidlenes rammebetingelser må stadig vurderes, og særlig er dette viktig nå når regjeringen arbeider med en strategi for å øke næringslivets FoU-investeringer. Skal Norge lykkes, trenger vi Skattefunn for å mobilisere til FoU og utløse private investeringer i FoU.

Skattefunn fungerer og spiller en viktig rolle, og vårt tydelige råd er at Skattefunn i større grad bør intensivere grønne prosjekter og samarbeid med FoU-institusjoner.

Skal vi nå toppresultater i idretten trenger vi breddeidretten. Skal vi skape konkurransekraft, omstilling og nyskapning, trenger vi breddeordninger som Skattefunn.

