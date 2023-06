Artikkelen fortsetter under annonsen

Det forbrukes mer militært materiell på noen få dager i krigen i Ukraina enn det en liten nasjon som Norge bruker på et helt år i fred. Vestlig evne til betydelig økt industrikapasitet viser seg avgjørende for Ukrainas forsvarskamp. Den vil være like avgjørende for oss i krise og krig.

Disse erfaringene viser at vi må tenke nytt om hvordan Forsvaret kan sikres nødvendig utholdenhet. Kapasiteten i forsvarsindustrien må kunne økes raskt. I fellesskap må det utvikles reelle partnerskap mellom Forsvaret og industrien, og på militær side må vi utvikle vår kompetanse om næringslivet.

Denne realiteten erkjennes av stadig flere. Nylig deltok jeg på et møte i Brussel med de militære logistikksjefene i Nato. I lys av Ukrainas forsvarskamp og det vestlige donasjonsprogrammet, er logistikksjefenes vurdering samstemt: Donasjonene til Ukraina tærer på beredskapsbeholdningene. Den industrielle produksjonskapasiteten er lavere enn behovet. Gjenoppbyggingstiden er lang. Beredskapen svekkes.

Forsvarskommisjonen beskriver det samme: «Krigen i Ukraina demonstrerer at industriell krig­føring er minst like relevant som før, men at vest­lige land er langt dårligere forberedt enn tidligere. Den manglende evnen til å erstatte tap og forbruk utgjør en alvorlig svakhet for vestlig kampkraft i årene som kommer.»

Dette er en presis analyse. Men ingen nasjoner har råd til kontinuerlig å holde lagre tilstrekkelig for krise eller krig. Derfor handler den operative evnen vel så mye om industriell evne til rask og betydelig produksjonsøkning.

Det er i dag et stort gap mellom det militære behovet og den industrielle produksjonskapasiteten. I tillegg er det sterk prisøkning, i noen tilfeller fra uke til uke. Ledetiden, altså tiden det tar fra bestilling til leveranse, er også økende.

Alt blir dyrere og tar lengre tid. Det er behov for ressurser og raskere beslutninger. Nye løsninger kan bidra til å redusere dette «doble» behovet, men kan ikke fullt ut kompensere for det.

Den store utfordringen nå er hvordan vi kan erstatte donert materiell, bygge opp beredskapsbeholdningene og dessuten sikre at den industrielle kapasiteten kan økes betraktelig i tilfelle krise og krig. Dette handler om investeringsvilje og økonomiske bevilgninger. Det handler også om en annen måte å tenke beredskap på.

Våre beregninger av det militære forsyningsbehovet ved krig i Norge viser at forbruket kan bli et tosifret antall ganger forbruket i fred. I tillegg skal Norge kunne ta imot en alliert forsterkningsstyrke som vil kunne telle over det dobbelte av den norske styrken. Da dobles forsyningsbehovet ytterligere, minst.

Nasjonene er selv ansvarlige for logistikk til egne styrker, men enhver vertsnasjon vil bli tungt involvert. Dette må forberedes før krisen kommer.

Behovet for norsk logistikk og forsyninger vil også være betydelig hvis en av våre allierte nasjoner er under angrep. Vi skal støtte våre allierte på mer krevende måter enn vi støtter Ukraina.

Norge vil kanskje være transittland for fremføring av allierte styrker til Finland eller de baltiske statene. Vi må kunne bistå med alle former for forsyninger, også våpen og ammunisjon, i tillegg til å delta i kamp selv. Og en motstander vil aktivt forsøke å utnytte våre sårbarheter og svekke vår evne.

Nasjonalt må vi ha lagerbeholdninger som rekker frem til tilstrekkelig etterforsyning er etablert. Deler av beholdningen må vi i Forsvaret ha under militær kontroll, i egne lagre. Andre deler kan lagres hos leverandørene. I tillegg må den industrielle produksjonskapasiteten kunne økes betraktelig – og raskt.

Industrien peker selv på disse utfordringene. De globale forsyningskjedene er allerede strukket. Råvaretilgangen er vanskelig, og vil bli enda vanskeligere i krise og krig. Det er investert lite i nasjonale beholdninger.

For at industrien skal kunne øke produksjonen i krise og krig, er det nødvendig med nasjonale beredskapslagre av råvarer og halvfabrikat, i tillegg til produksjonsutstyr. Dette er viktige innsatsfaktorer i industriell krigføring.

Et normalt fungerende marked vil trolig ikke tilfredsstille dette behovet. Det vil kreve mer av samtlige nasjoners myndigheter.

Partnerskap med industrien må gå ut over det tradisjonelle kunde-leverandørforholdet. Moderne digitale løsninger må ligge til grunn. På militær side må vi også øke kunnskapen om industrien, deres forretningsmodeller og roller i verdi- og forsyningskjedene.

Dette vil gi oss lavere kostnader, høyere operativ evne og betydelig bedre beredskap for å løse vårt oppdrag, statssikkerhet.

