Artikkelen fortsetter under annonsen

Kristin Clemet og Mathilde Fasting i høyresidens tankesmie Civita fortsetter med sin kreative bruk av tall og ord i sitt svar til mitt innlegg (i DN 25. mars).

De kan ikke svare på hvordan de har kommet frem til at formuesskatten er høyere enn den var i 2013, selv etter at jeg la et etterrettelig regnestykke fra Finansdepartementet på bordet. De kan heller ikke forklare hvordan de har kommet frem til at formuesskatten og utbytteskatten som følge av regelendringer har økt med 25 milliarder kroner fra 2021 til 2023.

I stedet for å oppklare, altså innrømme at de regnet feil, kommer de nå med nye sammenligninger. Nå er det et sentralt poeng at provenyet fra «eierbeskatningen» i Civitas begrep (formuesskatt + utbytteskatt) har økt med 52 milliarder kroner fra 2005 til 2023. Her sammenligner de med et helt annet skattesystem, før utbytteskatten ble innført.

Uansett, som Kristoffer Berg forklarer i sitt svar til Clemet og Fasting, er det rart å ikke inkludere selskapsskatten når man vurderer eierbeskatningen. I 1986 var for øvrig selskapsskatten 52 prosent, mot 22 prosent i dag! Og hva så?

Mitt enkle poeng var at formuesskatten fortsatt er lavere enn den var i 2013. Civita prøvde feilaktig å påstå at den ikke er det, sannsynligvis for å få folk til å tro at skattene er så fryktelig høye her i landet. Men skattene for de rike er altså ikke spesielt høye i Norge, og de må videre opp om vi skal bekjempe den ulikheten i makt og rikdom som Civita jobber for å forsvare, hver dag, med de tall og ord som måtte passe dem.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.