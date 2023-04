Artikkelen fortsetter under annonsen

Trond Mohn er noe så sjeldent som en jovial, raus og velmenende søkkriking. Ber­gen­seren har subsidiert SK Brann med cirka 150 millioner og Tromsø Idrettslag med nesten like mye over en femtenårs periode.

Likevel scorer begge klubbene rødt i Norges Fotballforbunds (NFF) finansielle oppfølgingssystem. Dette betyr at klubbene de facto er satt under administrasjon på grunn av svak økonomi.

Bernt Arne Bertheussen Mer...

De to klubbene har heller ikke mye å skryte av sportslig. Brann tilbrakte fjoråret på nivå 2 i ligasys­temet (Obos-ligaen), mens Tromsø Idrettslag gjorde det samme i 2020.

Mot denne bakgrunnen er det legitimt å spørre om gavene fra Mohn kan være en årsak til klubbenes svake presta­sjoner, og ikke løsningen på disse problemene.

En viktig grunn til at subsidier i form av for eksempel gaver neppe bidrar til bære­kraft, er at de svekker kostnadsdisiplinen. Den kjente ungarske økonomen Janus Kornaï utviklet en teori for å kaste lys over den underliggende økonomiske logikken som førte til at bedrifter i gamle kommunistland presterte så dårlig sammenlignet med vestlige selskaper.

Han brukte begrepet «soft budget constraint», forkortet SBC, om en subsidieøkonomi. Det som kjennetegner slike økonomier, er at bedrifter da slipper å ta ansvaret for å finan­siere egne underskudd siden de vet at de vil bli reddet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Alternativet til «soft budget constraint» (SBC) er en logikk basert på «hard budget constraints» (HBC). Bedrifter i en markedsøkonomi må normalt følge en slik logikk og sørge for å drive med overskudd over tid for å unngå konkurs. Kjernen i Kornaïs teori er at det er umulig å bygge bærekraftige bedrifter ved å finansiere løpende underskudd med subsidier.

De siste årene har flere sportsøkonomer anvendt Kornaïs teori til å forklare hvorfor så mange europeiske fotballklubber overlever til tross for varige underskudd. Når de nærmer seg undergangen, dukker det som regel opp en redningspakke. Klubben blir ansett for å være en for viktig sosial institusjon i lokalsamfunnet til at man vil la den gå til grunne.

Les også: Manchester City anklages for omfattende brudd på finansielle spilleregler

Men slike rednings­aksjoner er som å helle bensin på bålet, både fordi de legitimerer, men også fordi de finansierer overforbruket.

Fotballklubber ligner på banker. Også disse blir ansett for å være «too important to fail». Dermed iler sentrale aktører til med redningspakker i krisetider. I fotballen kan det være velgjørere (rike onkler), investorer, kommunen, banker, sponsorer eller andre. Hver for seg eller sammen tilfører de pengene som er nødvendige for å redde en klubb i knipe.

I hvilken grad en Kornaïs logikk blir praktisert, kan måles ved frekvensen på under­skudd, rednings­aksjoner og konkurser. Er det hyppige underskudd, mange rednings­aksjoner og få konkurser, er ligaen på «soft budget restraints»-kjøret. Denne SBC-logikken gir feil incentiver til ledelsen og fremmer uansvar­lig adferd siden gjentatte underskudd ikke får konse­kvenser.

Les også: Jakten på Erling Braut Haalands sjel

Logikken opp­mun­trer dermed til finansiell doping av fotball­klubber. Slik doping blir sett på som prestasjons­fremmende sosiale praksiser. En klubb som ikke må forholde seg til konkurstrusselen, vil legge mindre vekt på effekti­vitet og sløse med knappe økonomiske ressurser.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Dersom mange klubber etterligner hverandres usunne økonomiske praksiser, vil dette skape større etterspørsel etter kritiske ressurser, for eksempel gode spillere. Når klubber overbyr hverandre, oppstår det et lønnspress i ligaen. Følgelig oppmuntrer SBC-logikken til å overinvestere i spillere.

Kornaï hevder at en ekte SBC-logikk bare er i virksomhet når en klubb kan vente å bli reddet. SBC-logikken oppstår når klub­bens ledelse vet, gjetter eller på forhånd er klar over at en eller flere aktører gjentatte ganger, og noen ganger kanskje uvillig, vil dekke hele eller deler av under­skuddet eller bidra til å nedbetale gjeld.

SBC-logikken gir seg altså uttrykk i varig overforbruk som kontinuerlig blir finansiert med subsidier. Dette har pågått i flere tiår i svært mange europeiske fotballklubber.

De to sammenvevde praksisene utgjør til sammen en ond finansiell sirkel. Sirkelen skaper en gordisk knute som klubbene ikke evner å løsne selv.

Alle ønsker å få et fortrinn over rivalene ved å betale mer i overgangspenger og spiller­lønninger. Den relative konkurransen er imidlertid et nullsumspill. Når en klubb forbedrer sin tabellposisjon, går dette alltid på bekostning av en annen.

Rivaler som reagerer på lønnsgaloppen ved å etterape adferden til de andre, bidrar til å heve lønnsnivået i hele ligaen uten at noen oppnår et sportslig fortrinn.

Dermed kan en strategi som virker rasjonell for den enkelte klubb, gi irrasjonelt overforbruk i ligaen. Gaver fra rike onkler løsner ikke fastlåste knuter, men strammer dem til.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.