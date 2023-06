Artikkelen fortsetter under annonsen

Norge eksporterer rundt 120 milliarder kubikkmeter naturgass per år til EU, tilsvarende 30 prosent av EUs forbruk. Vi kan slå oss til ro med å være gassleverandør, men det er en kortsiktig strategi. Årsaken er EUs svært ambisiøse planer om å fase ut fossil energi og inkludere hydrogen i energimiksen.

Sverre Alvik

Hydrogen er helt nødvendig for å nå klimamålene og er nøkkelen for å avkarbonisere tungindustri, skip og fly. EU ønsker å produsere ti millioner tonn hydrogen i 2030 og importere samme mengde.

EUs førstevalg er grønt hydrogen fra strøm. Men ti millioner tonn grønt hydrogen krever cirka 500 TWh med strøm. Som Bård Bjerkholt skriver sin kommentar i mai, tilsvarer dette 60 prosent av all ny vind- og solkraft EU har sagt skal være på plass i 2030.

Det virker urealistisk og er trolig grunnen til at EU nå åpner for å importere tilnærmet utslippsfritt blått hydrogen fra naturgass – i alle fall på kort og mellomlang sikt.

Dette er en mulighet norske myndigheter og industrien må prioritere høyere. Store gassressurser, mulighet for karbonfangst og lagring samt et omfattende rørledningsnett til Europa, er her allerede. Avtalen mellom Norge og Tyskland om samarbeid for å utvikle grønn industri legger et godt grunnlag for energisamarbeid mellom landene.

Mange land produserer naturgass, og omgjort til lng (flytende gass) kan naturgass fraktes mellom kontinenter. USA, verdens største eksportør av naturgass, har planer om å doble lng- eksporten de neste ti årene. Naturgass produseres i mange land. Sterk økning i LNG-import reduserer gassprisene fra fjorårets rekordnivåer og gir fleksibilitet for Europa.

Hydrogen har lav energitetthet og kan ikke tilsvarende enkelt fraktes mellom kontinenter. Rent teoretisk kan vi tenke oss at hydrogen omdannes til ammoniakk, som kan fraktes på skip, for så å gjøres om til hydrogen igjen. Når hydrogenen tas i bruk, har da 70–90 prosent av energien gått tapt. Det er hverken lønnsomt eller fornuftig.

Det fornuftige er å frakte hydrogen i rørledninger, slik avtalen mellom Equinor og RWE innebærer. Vi kan bruke eksisterende infrastruktur.

Vi venter flere slike avtaler med land og aktører med tilgang til det norske gassrørledningsnettverket.

Norges gasseksport tilsvarer omtrent 27 millioner tonn blått hydrogen per år. For å gjøre hydrogen fra naturgass blå, må 250 millioner tonn CO 2 fanges og lagres årlig.

Selv om 27 millioner tonn antagelig er mer hydrogen enn EU trenger, representerer det et enormt prosjekt for norsk industri og kan gi mange nye arbeidsplasser.

Vi har verdifull kompetanse i norsk olje- og gassindustri, herunder kunnskap om karbonfangst og -lagring. Den kompetansen må vi ta vare på og utnytte for fremtidig verdiskaping.

Omstillingen fra gasseksport til hydrogeneksport må starte nå, for å sikre et viktig, fremtidig marked for norsk gassindustri. På denne måten kan vi videreføre vår viktige rolle som energieksportør samtidig som vi bidrar til klimamålene.

Norge bør også satse på grønt hydrogen, men for blått hydrogen er Norges posisjon unik. Vi oppfordrer derfor norsk gassindustri og norske energipolitikere til å prioritere blått hydrogen høyere i diskusjonene med EU fremover.

