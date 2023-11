Artikkelen fortsetter under annonsen

Vi, to representanter fra næringslivet, opplever at den øredøvende stillheten om katastrofen i Gaza er skuffende og dobbeltmoralsk.

Jeg, Celise, har vokst opp som krigsbarn. Jeg vet av egen erfaring hvordan traumene fra en slik brutalitet setter dype spor i generasjoner, med en far som overlevde folkemordet i Halabja i 1988. Når jeg ser på mine egne barn, ser jeg likheten til de mange barna i Gaza som lider en forferdelig skjebne. Min bakgrunn har lært meg at bak hvert ansikt på jobben kan det skjule seg historier om tap og overlevelse. Å føle oss som en del av et fellesskap er viktig, men i den situasjonen jeg og mange med meg er i nå, føler vi oss mindreverdige og alene.

Jeg, Isabelle, har hatt en privilegert oppvekst i et trygt samfunn. Et samfunn som fra barndommen av har fortalt meg at alle mennesker er like mye verdt. Jeg har viet mine år i næringslivet til å hjelpe virksomheter med å bli bedre på likestilling og mangfold. For ti år siden var ikke denne jobben like populær som i dag, når pride, kvinnedag og Ukraina-markeringer er blitt en del av årshjulet til markedsføringsavdelingen. Dette engasjementet er grunnleggende positivt, forutsatt at det drives av ektefølt engasjement, konsekvente verdier og etterfølges av handling.

Da Russland invaderte Ukraina trakk mange virksomheter seg ut av Russland. NRK rapporterte at norske bedrifter sto klare til å bidra når Ukraina skal bygges opp igjen. Næringslivet var tydelig og sto samlet om at de har et samfunnsansvar utenfor egne landegrenser i krig og konflikt.

Dette engasjementet står i skarp kontrast til et næringsliv som sitter bom stille i møte med en krig som har drept flere barn i sine første tre uker enn alle barn som ble drept i globale konfliktsoner i fjor.

Tausheten er dobbeltmoralsk. På den ene siden hevder bedrifter at de har et ansvar for å hjelpe de nødlidende. Men på den andre siden ser det ut til at dette bare gjelder når det er trygt å fordømme en part moralsk, eller når de nødlidende ligner vårt eget speilbilde.

Terrorangrepet mot Israel 7. oktober var forferdelig. Et angrep på sivile skal fordømmes uansett hvor det kommer fra. Men det som har skjedd i Gaza de siste ukene kan ikke kalles selvforsvar. Norske politimyndigheter ville ikke bombet en skole full av barn fordi terrorister gjemte seg blant dem.

Nesten alle menneskerettighetsorganisasjoner skriker om hjelp og beskriver det som en av de verste situasjonene de har sett. Av 36 sykehus på Gaza er det kun ni som fungerer, og dette i et område der titusenvis krever livreddende hjelp og beskyttelse. Israel er den parten med voldsomt mye sterkere militær slagkraft og som helt klart kommer til å «vinne» denne konflikten militært, med det følger også et ansvar om å verne sivilbefolkningen i det området de gjennomfører militæroperasjonen.

Man kan ikke bekjempe ekstremisme med mer ekstremisme.

I sosiale medier florerer det av bilder med støvete, skadde og lemlestede babyer som skjelver i frykt og smerte. Dette er beskrivelser og bilder som bør ryste oss dypt i sjelen uansett hvilken «side man står på». Dette er en virkelighet som bør utløse et moralsk varsel.

Et behagelig motargument er at «man ikke kan engasjere seg i alle kriger». Men denne konflikten er spesiell for Norge, gitt vår betydelige diplomatiske rolle og vår indirekte innflytelse gjennom USA, en av våre viktigste allierte. I tillegg har 250 av våre egne nordmenn vært fanget i dette marerittet i flere uker. Det sterke folkelige engasjementet i Norge, synlig på sosiale medier og i store demonstrasjoner, understreker dette.

Den ubehagelige sannheten er at mange anser det som for kontroversielt å fordømme drap på tusenvis av uskyldige sivile og barn.

Fredag trådte den midlertidige våpenhvilen i kraft, etter at israelske angrep mot Gazastripen fortsatte med full styrke i timene frem til dette. Hva som skjer etter disse fire dagene, vet vi ikke. Det vi vet, er at over 40 journalister, over 100 av FNs hjelpearbeidere, 200 helsearbeidere, 15.000 sivile og 5500 barn er drept. Det tilsvarer 275 norske skoleklasser og ti ganger så mange barn som har mistet livet under krigen i Ukraina.

Så hva gjør vi nå?

Den enkelte næringslivsleder bør ikke fortsette å svare med stillhet på den pågående krisen i Gaza. Det er en krig som rammer sivile uforholdsmessig hardt, og som ifølge vår egen statsminister bryter med folkeretten.

Det er på høy tid å erkjenne at samfunnsansvar ikke skal velges basert på politisk popularitet, flokkmentalitet eller enkelhet. Krisen i Gaza representerer en lakmustest i bedriftens integritet og moralske troverdighet.

Hvorfor ikke begynne hos Oljefondet?

I 2020 publiserte FN en liste over selskaper involvert i aktiviteter som begår dokumenterte brudd på folkeretten. Aktivitetene inkluderer finansiering og bygging av ulovlige israelske bosetninger på Vestbredden, tjenesteyting til bosetningene, riving av palestinske hjem og bygninger og overvåkning av palestinere. En rapport fra desember i fjor av «Don’t Buy into Occupation» setter Oljefondet på førsteplass av investorer i selskapene på FNs liste. Med investeringer på 155,4 milliarder kroner i 42 av selskapene på listen er Oljefondets rolle betydelig.

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe.

Bedriftene har en rekke verktøy som kan brukes til å påvirke konflikter. De kan offentlig fordømme folkerettsbrudd, boikotte selskaper som er involvert i konflikten, og de kan støtte humanitære organisasjoner som jobber for å hjelpe de berørte.

