I lederspalten i DN 23. september argumenterer Gitte og Thomas for at ledere bør unngå å gråte på jobben fordi det kan undergrave autoritet og være manipulerende.

Dette er kanskje sant hvis lederen strever med å regulere egne følelser eller aktivt forsøker å manipulere ansatte, men artikkelen oppleves unyansert og bidrar til å forsterke en giftig norm om emosjonell urørlighet hos ledere. Dette kan potensielt føre til emosjonell stagnasjon, utbrenthet og lavt engasjement på arbeidsplassen.

Temaet har skapt debatt her i Pinecone Leadership, der mange ser på gråting som en mulighet for vekst og forbindelse, og ikke bare som et middel for å roe seg ned som organisasjonspsykologene foreslår.

Sårbarhet, som det å vise følelser, bør ikke ses på som svakhet. En sårbar leder kan skape et tryggere arbeidsmiljø, hvor ansatte tør å ta i bruk hele sin kapasitet. Ledere bør heller oppfordres til å utvikle sin emosjonelle intelligens for å fremme en sunn arbeidskultur og kollektiv vekst.

Gråting er ikke utelukkende negativt. Det handler om hvordan, hvorfor og når det skjer. Arbeidsplasser må anerkjenne verdien av emosjonell intelligens og gi plass for emosjonelt utviklingsarbeid, slik at ansatte og ledere ikke må undertrykke sine følelser. Det er på tide at vi fokuserer mer på å utvikle oss der vi er sterkere enn maskiner.

Ja, det er vanskelig og potensielt tidkrevende å gi mer plass til en dypere del av mennesket på arbeidsplassen. Derfor trenger vi å øve på det i settinger utenfor det daglige arbeidet.