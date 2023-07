Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter snart halvgått løp for den rødgrønne regjeringen, er det fristende å minne om side 12 i Hurdalsplattformen, der handel og eksport er tema. Der står det at regjeringen vil «gjennomgå grensehandelsproblematikken i lys av erfaringene fra koronapandemien og fra andre land, som Danmark, og foreslå konkrete tiltak som reduserer grensehandelen og styrker konkurransekraften til norsk næringsliv». Siden har veldig lite skjedd.

Ingunn Jordheim Mer...

Det har ikke hjulpet med en justering i innførselskvotene på alkohol (det er ikke lov til å ta med seg taxfree om man ikke har vært borte fra landet i mer enn 24 timer, og taxfree får man heller ikke på Systembolaget), og norske alkoholavgifter har ikke blitt satt ned.

Sverige har, på tross av prisøkninger og dyrtid også der, fortsatt betydelig lavere priser enn Norge. Nå krangles det aktører imellom om hvor stor grensehandelen faktisk er.

Dagligvareaktører på andre siden av Svinesund melder om rekordsalg, selv om norske statistikere måler nedgang i grensehandelen. Hva og hvor mye som selges til nordmenn på Systembolagene langs grensen vet vi mindre om, siden ledelsen ikke vil dele tall om enkeltbutikkers salg, slik det norske Vinmonopolet gjør.

Det blir kanskje for ubehagelig for Systembolaget å vise frem at det massive salget som foregår langs norskegrensen ikke er til svensker?

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er kjedelig for norske produsenter og norsk varehandel at grensehandelen, og konsekvensene av denne, viser seg å være så lite viktig for den norske regjeringen. Vi syntes det som sto om grensehandel i Hurdalsplattformen var verdt å applaudere, men uklarheten rundt nivået på grensehandelen aktualiserer ytterligere at dette må adresseres politisk.

Det er stor folkelig oppslutning om det norske Vinmonopolet, men det er ingen grunn til å tro at prisbevisste nordmenn holder den norske polferden hellig når vin og whisky står på handlelisten.

Når regjeringen Støre valgte å være konkrete i Hurdalsplattformen, hvorfor stikker Vestre og Vedum nå hodet i sanden? Selv om løypa til Sverige dessverre er godt oppkjørt, er det fortsatt mulig å få nordmenn til å velge norskehandling: Sett ned avgiftene på grensehandelsutsatte varer i statsbudsjettet for neste år og gjør noe med løftene i Hurdalsplattformen. Miljøgevinsten på færre turer over grensen, skal vel heller ikke underslås.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.