Skattesatser på grunnrente – tenk på et tall?

Regjeringen har i årets statsbudsjett foreslått å innføre en grunnrenteskatt på landbasert vindkraft på 35 prosent. Fra før gjelder en skatt på 25 prosent for havbruk, 45 prosent for vannkraft og 56 prosent for petroleum.

Dessverre mangler det en bredere faglig begrunnelse for forskjellen i skattesatser mellom disse næringene. Vi mener at en klarere faglig begrunnelse kan øke stabiliteten og tilliten til skattlegging av grunnrenter på tvers av sektorer.

I teorien er skattlegging av grunnrente ganske enkelt: Selskaper med eksklusiv tilgang til en begrenset naturressurs tjener en ekstraordinær avkastning, grunnrenten, og gjennom grunnrenteskatt skattlegger man noe av denne. Siden naturressursen vanskelig kan flyttes og grunnrenteskatten ikke rammer normalavkastningen, vil investeringer fortsatt være attraktiv for selskaper etter grunnrenteskatt. Dermed skaper ikke denne formen for skattlegging vridninger.

Vårt poeng er at dersom myndighetene faktisk kunne observere den stedbundne grunnrentens reelle verdi, kunne det vært ønskelig å skatte den 100 prosent. Det ville gitt inntekt til staten uten å skape vridninger av investeringer i økonomien, og inntektene kan for eksempel brukes til å redusere vridende skatter.

I den virkelige verden kan myndighetene imidlertid ikke observere selskapers grunnrente perfekt. Det er mulighet for å gjøre feil, hvilket er en begrensende faktor i hva man kan sette grunnrenteskatten til.

Et faglig grunnlag for ulike skattesatser i forskjellige sektorer bør derfor fokusere på muligheten for å gjøre feil. Det er særlig to typer feil som er relevant.

Sannsynligheten for å gjøre feil er større i noen sektorer enn i andre.

Det kan for eksempel komme av at det er særlig vanskelig å anslå selskapers faktiske inntekter og kostnader i noen sektorer. Videre kan noen former for meravkastning være mer mobile enn andre. Dersom målingen av grunnrente også teller med meravkastning som ikke er stedbunden, kan det være risiko for at noe aktivitet flytter ut.

Konsekvensene av å gjøre feil er ikke de samme i alle sektorer.

Det kan for eksempel komme av at det er lettere for selskaper i en gitt sektor å tilpasse seg ved å endre sine investeringer hvis myndighetene først observerer en feil grunnrente.

Hittil har forslagene om grunnrenteskatt ikke fokusert på grunnlaget for ulike skattesatser på tvers av sektorer. Et pragmatisk rammeverk som tar hensyn til at myndighetene kan gjøre feil, vil være nyttig for faglige begrunnelser av disse forskjellene.

Dersom forskjellen i skattesatser er bestemt av andre hensyn enn faglige hensyn, bør det komme frem i debatten om grunnrenteskatt.

