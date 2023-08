Artikkelen fortsetter under annonsen

Vi har ikke tatt til orde for at færre gutter skal velge yrkesfag, men når 60 prosent av de som velger yrkesfag er gutter, vil utformingen av utdannelsen påvirke dem spesielt. På yrkesfag har elevene bare plass ett år av gangen; de må søke seg fra Vg1 til Vg2, og deretter finne læreplass. Mangelen på læreplasser er en vesentlig hindring for fullføring.

Yrkesfag, med overvekt av gutter, består altså av utdannelsesløp med stadige fallgruver, mens utdannelser som sykepleier er integrerte, der praksisen er en del av utdannelsesløpet og høyskolene har økonomiske incentiver knyttet til at studentene fullfører graden.

På samme måte bør elever på yrkesfag som fullfører Vg2 få rett til læreplass. Det er en viktig likestillingssak, og læreplassmangelen er en del av «guttekrisen» fordi frafallet i videregående rammer gutter i større grad enn jenter.

Tiltak for å redusere frafallet i videregående skole bør hjelpe alle som trenger det, både gutter og jenter, men vil ha størst effekt for gutter, gitt deres høyere frafallsrate.

Søkelys på kjønn løser ikke alle problemer. Men det løser kanskje noen. Marianne Dæhlen er opptatt av «komplekse sammenhenger», men når disse er uklare, kan det fungere som en avledning fra forhold man vet er viktige.

Dæhlen trekker frem at kvinner tjener mindre enn menn, selv om en del av forklaringen er at kvinner søker seg til yrker med lavere lønninger. Vi mener at både gutters høye frafall og kvinners lave inntekter er likestillingsutfordringer.

At andre forhold også spiller inn på utdannelse, inntekt og helse, er heller ikke et argument mot å snakke om kjønn.