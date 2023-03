Artikkelen fortsetter under annonsen

Kristin Clemet svarer meg atter en gang i DN 9. mars. Men hun svarer fremdeles ikke på utfordringen om å redegjøre for hvorfor avkommersialisering av offentlig finansiert velferd ikke er fag.

I stedet gjentas påstanden som jeg allerede har brukt spalteplass på å tilbakevise. I tillegg kommer en ny udokumentert påstand. Nå påstås at jeg har lav tillit til embetsverket.

Jeg etterlyste en saklig debatt hvor Clemet ble utfordret til å svare på et konkret spørsmål. Etterlysningen står seg også etter replikkutvekslingen.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.