Den siste uken har DN trykket flere innlegg som argumenterer for at oljeskattepakken fra juni 2020 er ansvarlig for høye renter og lavere aktivitet innen bygg- og anlegg.

Steinar Juel argumenter at oljeskattepakken stimulerer investeringer i en økonomi med høy kapasitetsutnyttelse og lav arbeidsledighet (kronikk 3. oktober). Lan Marie Bergh argumenterer med at «små- og mellomstore bedrifter» sliter, mens det er klondykestemning i «oljenæringen» (innlegg 4. oktober). Anita Hoemsnes argumenter som Steinar Juel, men legger til at oljeinvesteringene også stimuleres av høye oljepriser og at gode tider innen olje og gass selvfølgelig også øker statens inntekter dramatisk (kommentar 5. oktober).

I et innlegg i DN nylig argumenterte vi for at oljeskattepakken var gunstig for Norge, da den bidro til å opprettholde aktivitet i leverandørnæringen gjennom fremskyndelse av samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter. Med andre ord: Uten oljeskattepakken kunne en risikert arbeidsledighet innen leverandørnæringen.

I sin siste pengepolitiske rapport understreker Norges Bank at konjunktursvingninger har asymmetriske samfunnsøkonomiske kostnader. Høy arbeidsledighet har store direkte kostnader for samfunnet og for enkeltmennesker som mister jobben. Lav arbeidsledighet, som vi har i dag, har derimot bare indirekte kostnader i form av økt inflasjon.

Da de nye grønne investeringene har latt vente på seg, er det god grunn til å anta vi ville fått arbeidsledighet innen leverandørnæringen uten oljeskattepakken.

Mener Juel, Bergh og Hoemsnes at vi burde akseptert massearbeidsledighet på Stord og i Verdal for å sikre lavere renter og mer byggeaktivitet på Stovner og i Vestby?

For ordens skyld: Vi deltar i prosjektet «Investeringsbeslutninger i energi- og havnæringer: Betydning for Norges økonomiske, miljømessige og sosiale bærekraft», finansiert av Offshore Norge