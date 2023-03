Artikkelen fortsetter under annonsen

Jeg leter febrilsk etter samfunnskontrakten jeg har skrevet under på, men finner ingenting, utenom penn og papir:

Akk, den gjeve samfunnskontrakt, dette store skriv, den rette pakt,

men med hvem, hvilken høyhet skrevet?

Av staten, djevelen eller Vårherre drevet,

kantet av visdom, dårskap eller rivende skinnsyke.

Med et brak ramlet det store skriv ned på norske skrivebord

og krevet de store ord.

Fra egen til alpers ville snøføyk

reiste den sveitsiske flotilje,

ei kuet av den Rousseau'ske allmennvilje

og underlagt den ene rett

nedfelt i en glødende pamflett.

Skrivet var dog ikke egnet

da det ei var undertegnet

og kontrakten, den gikk opp i røyk.

De fleste skriver vel under samfunnskontrakten når de går til stemmeurnene og velger. Så kunne man jo tenke at forpliktelsen eventuelt består i å stemme. Ikke i å være enig med Ap.