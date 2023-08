Artikkelen fortsetter under annonsen

I et innlegg i DN 14. august tar forskere ved Nofima og Fridtjof Nansens Institutt opp spørsmålet om havbruksnæringen kverker laks for å kverke lus. Spørsmålet er betimelig, på rett tidspunkt og med flere viktige betraktninger, men det mangler noe essensielt: Tiltakene mot lus blir kortsiktige.

Stadige innstramninger i regelverket gjør at en ikke tør å satse langsiktig og bygge en fisk resistent mot lus.

Even Søfteland

Det er Nærings- og fiskeridepartementet som setter grensene for hvor mange kjønnsmodne hunnlus en laks eller regnbueørret kan ha før myndighetene krever avlusing. Grensene er absolutte, og bryter du grensen, så får du «anmerkning» i form av en «rød uke».

Håvard Bakke

Har du for mange røde uker, blir det iverksatt tiltak overfor lokalitet og/eller havbruksselskap, og bedriften står i fare for å få redusert sin produksjon, miste lokaliteter, bli bøtelagt og kanskje også anmeldelse.

Dette er bakgrunnsbildet, og det er en helt sentral drivkraft for å holde lave lusenivå i havbruksanleggene. Koste hva det koste vil.

Lusegrensene i Norge er ikke satt på bakgrunn av faktisk kunnskap. Dette kommer frem i en forskningsrapport fra Fridtjof Nansens Institutt (FNI). Faktisk er lusegrensene forskjellige fra land til land, og ingen land kan skilte med at de er satt på bakgrunn av faktisk kunnskap.

Det er utfordrende for en næring å forholde seg til et regelverk som er tuftet på diskutabelt grunnlag.

Dagens søkelys på lakselus er knyttet til mulig påvirkning på de ville bestandene av laks og sjøørret. Forskning fra blant annet Salmon Tracking-prosjektet viser at dette ikke er så enkelt som tidligere antatt og som lagt til grunn i regelverk for havbruksnæringen.

I dag er regelverket knyttet til lus litt som å skyte spurv med kanoner. En har gått inn på et spor, utarbeidet regler og lover, tatt bort fleksibilitet og fått næringen til å løpe raskere og raskere mot et punkt jeg vil tro alle etter hvert forstår ikke er bærekraftig.

Dagens regelverk, forskere og myndigheters oppfølging passet bedre for 15 – 20 år siden. Den gang det var viktig, på generell basis, å redusere antall lus i havbruksanleggene.

Næringen fokuserer i dag mer på skreddersøm, der en i større grad ser på helheter, kombinerer ulike teknologier, og retter det inn mot enkeltlokaliteter/enkeltområder.

Her ligger næringen flere hakk før myndighetene.

Og her er genetikk et viktig element. Men, og det er et stort men: Når ulike grenser, regler, forskrifter og sågar lover er tuftet på manglende faktum, og regler endres fortløpende, som oftest med innstramninger som tar bort fleksibilitet, da blir gjerne tiltakene som iverksettes i næringen av den kortsiktige arten. Dessverre.

Undertegnede har de siste årene vært med å bygge opp og drive avlsselskap i Norge og internasjonalt. Fiskeridirektoratet fortjener skryt for å lytte og legge til rette for utviklingen i Norge så godt de kan. Når FNI og Nofima tar til orde for at vi kan avle oss ut av lusesituasjonen, så er vi helt enige i det.

I Norge har vi dyktige forskere innen avl og genetikk, og vi har avlsselskap som driver avanserte avlsprogram som forbedrer mange egenskaper hos laks og regnbueørret. Dette avlsarbeidet vil gi mer robust fisk mot lus, men det tar tid.

Noe av problemet for avlsselskapene er at selv om de lager en mer resistent fisk, så vil den ikke være helt lusefri. Med de lave grensene som er tillatt, må det likevel behandles mot lus (men noe sjeldnere).

Derfor er det vanskelig å dokumentere den biologiske og økonomiske gevinsten ved å kjøpe rogn av stamfisk med bedre resistens mot lus.

Ny teknologi, som genredigering, kan bidra til å få frem resistent laks og regnbueørret mot lus, og mye raskere enn tradisjonell avl. Dette kan bli et sentralt element i kampen for å redusere lus som utfordring i havbruksnæringen. Det er mye forskning på gang innen dette feltet. Utvikling av ny teknologi tar tid, men myndighetene må se mulighetene og tilpasse regelverket til utviklingen i genetikkfaget. I tråd med endringer vi både ser i Storbritannia, USA og EU.

Ny teknologi, som genredigering, kan bidra til å få frem resistent laks og regnbueørret mot lus, og mye raskere enn tradisjonell avl. Dette kan bli et sentralt element i kampen for å redusere lus som utfordring i havbruksnæringen. Det er mye forskning på gang innen dette feltet. Utvikling av ny teknologi tar tid, men myndighetene må se mulighetene og tilpasse regelverket til utviklingen i genetikkfaget. I tråd med endringer vi både ser i Storbritannia, USA og EU.

Dagens system legger ikke opp til dette. Det tenker ikke langsiktig.