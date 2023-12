Artikkelen fortsetter under annonsen

Under Equinors høstkonferanse nylig tok konsernsjef Anders Opedal til orde for at Petoro «bør kunne gå inn i prosjekter som sikrer ny energiproduksjon». Opedal var også mer konkret:

«Dette kan bety å akseptere høyere kostnad for kraften enn det vi ser i strømprisanslagene nå.»

Det dukker nok opp noen spørsmål hos leserne. Hva er Petoro? Og hvorfor trekker Equinor-sjefen dette frem under selskapets viktige samlingsplass for bransje og politikk?

Staten har direkte eierandeler (SDØE) i en rekke norske olje- og gassfelt på sokkelen, og Petoro as forvalter disse eierandelene. Petoro eier for eksempel 56 prosent av Trollfeltet utenfor Bergen, hvor Equinor er operatør og selv eier litt over 30 prosent.

Trollfeltet er ikke et tilfeldig valgt eksempel.

For litt over et år siden la Equinor frem planer om å bygge ut en stor flytende havvindpark på en gigawatt (GW), med produksjonskapasitet på rundt 4,3 terawattimer (TWh) årlig. Trollvind skulle forsyne Trollfeltet med kraft, kombinert med en ledning til land som også ville sikre etterlengtet strøm til Bergensregionen.

Siden har disse planene blitt lagt i skuffen på grunn av kostnadsøkninger.

I høst dukket det opp en ny mulighet for havvind knyttet til Trollfeltet. Regjeringen la til et nytt område fra NVEs liste over aktuelle plasseringer for havvindparker på sokkelen – Vestavind B. Området med dette fortryllende navnet vil kunne være egnet for en havvindpark til elektrifisering av nettopp Trollfeltet.

Equinor har tidligere ønsket en direktetildeling, men regjeringens holdning har vært at det i utgangspunktet skal være konkurranse om denne typen større havvindutbygginger.

Når Equinor nå ønsker å ha med Petoro i spleiselaget for å betale for kraften som produseres fra havvindparker, er det grunn til å tro at selskapet nå har snudd og konkludert med at det bør være konkurranse.

Hvordan skal man ellers forsvare at staten, gjennom Petoro, betaler ekstra for å bidra til å finansiere havvind og kutte utslipp fra sokkelen?

Uten konkurranse vil en også risikere å være i brudd med EUs konkurranseregelverk.

Å prioritere konkurranse om elektrifisering med havvind er fornuftig – gitt målsetningen med utviklingen av havvind i Norge: 30 gigawatt innen 2040. Uten tydelige rammer og arbeid for å få ned kostnadene – i hvert eneste prosjekt – kommer vi ikke til 30 GW.

Kostnader er nå den største utfordringen for havvind generelt, og for flytende havvind spesielt – den typen det er mest potensial for i Norge på grunn av dype havområder. Dette er det mulig å løse.

Flytende havvind er en såkalt «umoden» teknologi, hvor kostnadene er beregnet til å kunne falle massivt de kommende årene, faktisk med så mye som to tredjedeler frem mot 2050, ifølge DNV. For å realisere dette potensialet for kostnadsreduksjoner trenger vi skala, men også konkurranse. Begge deler er avgjørende for at havvindindustri i Norge skal bli kommersielt attraktivt, og slik forløse potensialet for kraftproduksjon og muligheter for norsk leverandørindustri som trenger nye oppdrag til erstatning for olje og gassvirksomhet.

Elektrifisering av sokkelen med havvind, hvis det gjøres riktig, er en unik mulighet for Norge. Betalingsevne fra olje og gass kan finansiere prosjekter, mens konkurranse mellom utviklere sikrer at en får mest havvind for pengene. Det vil gi de klart beste utsiktene til at havvind raskere blir lønnsomt på egen hånd, med norske leverandører som har utviklet kostnadseffektive løsninger som vil kunne ta markedsandeler internasjonalt.