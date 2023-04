Artikkelen fortsetter under annonsen

Debatten om behov for støtte til Sørlige Nordsjø II er ikke ny. Høyre har flere ganger trukket frem at hybridkabler kunne fjernet støttebehovet. DN peker på det samme på lederplass. Den direkte virkningen av en hybridkabel er imidlertid ikke slik hverken DN eller Høyre beskriver.

I en rapport fra NVE fremgår det at salgsinntektene for en havvindpark er nesten identiske uavhengig om kraften knyttes til Norge via en såkalt radial eller om det bygges en hybridkabel. Den store forskjellen ligger i flaskehalsinntekter, altså inntekter fra handel over utvekslingsforbindelsen, som naturligvis bare oppstår ved bruk av hybrider.

Det betyr følgende: Skal havvindparken bli lønnsom som følge av en hybridkabel, må den kryssubsidieres gjennom å omfordele flaskehalsinntekter fra øvrige nettkunder til utvikleren av havvindparken. Det er i og for seg en ærlig sak å ønske seg en slik modell heller enn subsidier over statsbudsjettet, men selve havvindparken har altså omtrent nøyaktig like stort støttebehov uavhengig av hvilken modell man bruker.

Andreas Bjelland Eriksen (Foto: NTB Kommunikasjon/Statsministerens kontor) Mer...

Det er heller ikke slik at rammeverket for bruk av hybridkabler er på plass. Aktørene som ønsker å utvikle havvindprosjekter i de to utlyste områdene, har vært tydelige på at det er viktig å ha tydelige avklaringer om nettløsningen som skal bygges ut så tidlig som mulig. For hybridkabler er reguleringen knapt kommet til tegnebrettet.

En løsning med hybridkabler kunne derfor ført til at utlysningen måtte utsettes eller i det minste at det ville ta lengre tid før havvindparkene står klare. Det ville også ha en betydelig kostnad, gitt både forventningene om stor forbruksvekst i årene fremover og mulighetene til å videreutvikle norsk leverandørindustri basert på et sterkt hjemmemarked.

Økt usikkerhet omkring nettløsning ville også antageligvis bli priset inn av aktørene som byr på prosjektet.

Målet om 30 GW havvind er mer enn det norske kraftsystemet vil ha nytte av. Skal vi realisere ambisjonene, vil det være behov for å knytte prosjekter til hybridforbindelser. Det er imidlertid ikke spesielt klokt å finansiere støttebehovet via flaskehalsinntekter nå.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Vi må sikre at vi først forstår hvordan hybridkabler vil påvirke vårt kraftsystem og hvordan de kan innrettes på en måte som rettferdig fordeler kostnader og gevinster, og i tillegg sikrer at havvindeventyret tjener husholdninger, næringsliv og industri i Norge over tid.

Les også: Fisk trues av elektromagnetisk stråling fra havvindanlegg

Alternativet kan bli at en havvindsatsing de fleste heier på, mister fart, retning og legitimitet. Det vil koste oss langt mer enn direkte støtte til den første fasen av utbygging av Sørlige Nordsjø II.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.