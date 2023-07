Artikkelen fortsetter under annonsen

Kristine Spildo, visedekan for klima og energiomstilling og Kristin Guldbrandsen Frøysa, energidirektør, begge ved Universitetet i Bergen

Kostnadene ved norsk havvindutbygging har vorte hyppig debattert i det siste. Regjeringa auka nyleg taket for støtte til havvindutbygginga på Sørlige Nordsjø II frå 15 til 23 milliardar kroner. Pengane skal brukast dersom straumprisane er under avtalt pris, for å sikra at utbyggjarane får garantiprisen for straumen dei leverer.

Det er vanskeleg å spå prisane på straum i framtida, og det er dermed vanskeleg å vera sikker på lønsemda i norsk havvind. Vi har gått frå prognosar om kraftoverskot og låge prisar til ekstreme kraftprisar og kraftmangel i regionar på få år. Teknologiutvikling, internasjonal energipolitikk og europeisk CO₂-kvotepris er nokre faktorar som vil påverka kraftprisane framover. Å avskriva norsk havvindsatsing basert på dagens estimerte kostnader for Sørlige Nordsjø II er derfor for enkelt.

Europa har så langt gått foran, og hovudtyngda av installert havvindkapasitet i dag ligg i Nord-Europa. Kombinasjonen grunt vatn, svært gode vindressursar og behovet for meir fornybar energi danna grunnlaget for ei ny næring.

Botnfast havvind er no veletablert, mens flytande havvind er i tidlegfase med små parkar og stort teknologiutviklingspotensiale. Det blir derfor feil å leggja dagens prisnivå til grunn når ein skal vurdera lønsemda for flytande havvind framover. Uansett må det ikkje koma i vegen for arbeidet med å etablera det naudsynte kunnskaps- og reguleringsgrunnlaget som no har kome i gang i Norge.

Ein vanleg påstand er at norsk havvindproduksjon i Nordsjøen vil gje meir straum når vi treng det minst, og at straumen dermed vil vera dårleg betalt. Forsking ved Bergen Offshore Wind Centre på UiB avkreftar påstanden om at havvindparkane i Nordsjøen vil ha maksimal produksjon samtidig. Norsk havvind i Nordsjøen vil vera med på å utjamna variasjonar i kraftproduksjonen i Nordsjølanda. Detaljert kunnskap om vindressursen er ein avgjerande faktor for lønsam havvindutbygging i Nordsjøen.

Omstilling av norsk offshoreindustri er ein viktig del av det grøne skiftet. Det vert snakka varmt om at kompetansen frå olje- og gassindustrien skal overførast til nye næringar. Denne kompetanseoppbygginga må skje gjennom konkrete prosjekt.

Forsking og utdanning må vera ein integrert del av havvindprosjekta. Den store oljeskattepakken har utan tvil forseinka omstillinga ved at den bind opp kapasitet i offshoreindustrien. Sjølv om mykje kapasitet er bunden opp i petroleumsnæringa, er det likevel viktig at det kjem norske havvindprosjekt som bidreg til den store omstillinga.

Det er aukande etterspørsel etter straum på grunn av det grøne skiftet og den pågåande elektrifiseringa av Norge og resten av verda. Havvind er i stor grad Europa sitt svar på denne auka etterspørselen, og våre styresmakter har trappa tilsvarande opp i ambisjonar. Skal Norge leva opp til ambisjonane, krevst det kunnskap og vilje til å investera for å nå måla.