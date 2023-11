Artikkelen fortsetter under annonsen

I en kommentar 2. november skriver Anita Hoemsnes i DN om den voldsomme jobben helseminister Ingvild Kjerkol har foran seg når Nasjonal helse- og samhandlingsplan skal legges frem i år. Der skal føringene for helsepolitikken i årene fremover komme.

Hoemsnes trekker frem mangel på folk som Kjerkols største problem. Hun spør blant annet «… hva hjelper det å demonstrere for fortsatt fødestue i Alta, når de ikke får jordmødre og leger til å jobbe der?»

Hoemsnes treffer blink med analysen: Vi har en bemanningskrise i norsk helsetjeneste.

Bemanningskrisen er allerede den norske velferdsstatens største utfordring, og den blir større om vi ikke lykkes med å finne gode, tverrpolitiske svar. Vi er straks flere over 65 år enn barn og unge i Norge, og yrkesaktive flytter fra distriktskommuner til sentrale strøk som aldri før. Med det bakteppet: Hvordan skal vi klare å levere faglig forsvarlig helseomsorg landet rundt?

Vi må diskutere det viktigste. Om helsetjenesten kollapser, kollapser alt. Uansett hvor godt vi lykkes med digitalisering og effektivisering – som vi må lykkes med – er vi fullstendig avhengig av nok kvalifiserte folk i en bærekraftig helsetjeneste.

Dessverre har helsedebatten en uvane med å gå seg fast i vante spor, som kampen mellom det offentlige og private. Det er en viktig debatt, men den er irrelevant om vi ikke klarer å løse bemanningskrisen. Alle store, nasjonale helsedebatter må ha dette som utgangspunkt, med mål om å finne politikk som kan stå seg gjennom fremtidige regjeringsskifter.

Helsepolitikken er for viktig til å drives fra ideologisk skanse til skanse.

Det er ikke tilfeldig at Hoemsnes starter sin kommentar i Nord- og Midt-Norge. Krisen er i full sving i distriktene, og det er her helsetjenesten står i fare for å kollapse først.

Når Helse Nord allerede sliter med å besette mer enn 1000 stillinger, er det lett å forstå sykepleierne, helsefagarbeiderne og fagfolkene som forlater helsetjenesten fordi de opplever å ikke kunne levere faglig forsvarlige tjenester til pasientene.

Vi ser den samme befolkningstrenden over hele landet. Krisen er ikke lokal, og stortings- og regjeringspolitikerne må forstå at dette ikke kan løses distrikt for distrikt. Bemanningskrisen må møtes nasjonalt, og den må møtes med sterke, tverrpolitiske grep.

Vi har ikke alle svarene, men Hoemsnes gjør en viktig jobb med å stille riktig diagnose. Å få nok sykepleiere inn i helsetjenesten på både kort og lang sikt er en enorm oppgave, og vi må også motivere dem til å bli. Norsk Sykepleierforbund har landsmøte neste uke, der vi skal vedta løsninger og krystallklare krav til politikerne.

Vi vet at sykepleierne som får mulighet til å utvikle seg faglig, og opplever at de har tid og ressurser til å gi oppfølgingen pasienten trenger, er de som blir i yrket lengst. Vi må ikke glemme at sykepleieryrket er fantastisk givende. Det er en grunn til at tusenvis søker seg til det hvert år, og hver sykepleier som unødig mister motivasjonen, er en politisk svikt.

Det bør være et godt utgangspunkt for Kjerkol, og jeg håper hun og de andre helsepolitikerne er villig til å snu alle steiner for å finne løsninger. Og at de skjønner behovet for langsiktige løsninger på tvers av partier og sektorer. .

De må ikke debattere seg bort fra det våre medlemmer så tydelig ser: Norge har allerede en bemanningskrise, og pilene peker i feil retning.