På markedet finnes det både smartklokker og flere andre sensorer man kan utstyres med som måler ulike parametere som puls, hjerterytme, oksygenmetning i blod, bevegelser og posisjon, for å nevne noen.

Flere slike har mulighet for å sende signaler eller alarmer til eksempelvis nødsentraler.

Til sammenligning eksisterer det allerede et etablert system med innebygget sensorteknologi for automatiske alarmer fra biler, såkalt eCall. Dette systemet varsler automatisk brannvesenets alarmsentral 110, dersom for eksempel en kollisjonspute i kjøretøyet utløses.

I utgangspunktet virker dette som svært nyttige teknologiske fremskritt, for hvem kunne ikke ønske seg en klokke som sa ifra dersom man var i ferd med å få et hjerteinfarkt eller hadde en hjerterytmeforstyrrelse?

Nylig kunne TV 2-nyhetene melde om en person som falt og skadet seg da han var ute på løpetur og benyttet alarmknappen på smartklokken til å kontakte medisinsk nødtelefon. På den måten fikk han heldigvis tilkalt hjelp og ambulanse i tide.

Det er også mulig å installere en rekke sensorer i hjemmet som skal trygge eldre og gjøre det mulig for dem med sviktende helse å bli boende hjemme i stedet for å måtte flytte på institusjon. Dette kalles gjerne «velferdsteknologi», men det er fortsatt en del sider ved denne utviklingen som bør avklares.

For det første er det slik at dersom sensorer på egen hånd kontakter AMK eller legevaktsentraler (medisinsk nødmeldetjeneste), vil det bety en betydelig økning i antall henvendelser til disse sentralene. Flere av landets 16 AMK-sentraler, som nås via medisinsk nødnummer 113, har allerede problemer med å oppfylle de nasjonale kravene om å besvare ni av ti henvendelser innen ti sekunder.

En sensor vil ikke automatisk kunne avgjøre om et unormalt signal betyr at det er fare på ferde, eller om det dreier seg om en falsk alarm. For eksempel fortalte joggeren som TV 2 omtalte, at dersom han falt på ski, kunne klokken oppfatte det som at han hadde behov for akutt hjelp.

Dette betyr at alarmer som går direkte til medisinsk nødmeldetjeneste, må sjekkes ut og dermed kan ta dyrebar tid.

Et alternativ er at fastlegen eller de kommunale helse- og omsorgstjenestene sjekker ut om det virkelig er fare på ferde. I alle tilfeller er dette nye oppgaver som vil konkurrere med andre oppgaver for allerede hardt pressede tjenester.

Alternativt kan man se for seg private aktører som mottagere av sensorinformasjon og automatiske alarmer, med alt det innebærer av personvernmessige og andre utfordringer.

For det andre er det heller ikke gitt at den måleteknologien som benyttes, er akseptert som en medisinsk måling på lik linje med det som foregår på et legekontor eller i regi av hjemmesykepleien.

Og hva skal være kriteriene for at en gitt verdi skal oppfattes som farlig?

Hvem skal ha ansvar for kvalitetssikring av utstyret, som til dels kan sammenlignes med medisinsk-teknisk utstyr i helsevesenet?

Likeledes kan slike enheter benytte skylagring av data, noe som også kan være problematisk når det handler om folks helseinformasjon. Dette gjelder selv om man godtok betingelsene da man kjøpte smartklokken eller en annen enhet med innebyggede sensorer.

En tredje utfordring er at det ikke eksisterer en omforent standard for hvordan informasjon fra den såkalte velferdsteknologien sømløst skal kunne innlemmes i en persons medisinske journal. Hverken fastlege, legevakt, sykehjem, ambulanse eller sykehus har per i dag et system for loggføring av slik informasjon.

Det betyr at man kanskje ender opp med en mengde ulike dataprogrammer for mottak og lagring av slike data.

Ifølge Kommunal Rapport betalte kommunene omtrent 1,4 milliarder kroner til velferdsteknologi i 2021. Det er derfor behov for at offentlige aktører som vurderer å gå til anskaffelse av denne formen for velferdsteknologi, først må bestemme seg for hvilke parametere man ønsker å måle, på hvilken måte man skal måle, og hvordan resultatene skal behandles.

Det betyr at man må enes om alarmgrenser, og om hvor meldinger om at disse er overskredet skal sendes. Og sist, men ikke minst, i hvilket format lagring og utveksling av data skal foregå.

Standardisering innen dette feltet vil derfor være av stor betydning både for produsenter, det offentlige og ikke minst de av oss som blir utstyrt med slike enheter. Målet er jo å skape trygghet, ikke usikkerhet eller helseangst, og det oppnås ikke ved å øke belastningen på allerede pressede akutte tjenester.

For å utnytte potensialet som ligger i velferdsteknologien, må det rigges et mottagersystem som er satt i stand til å motta informasjonen på en trygg og effektiv måte, til beste for pasienten.