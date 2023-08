Artikkelen fortsetter under annonsen

I boken «1914 – Inn i katastrofen» skriver historiker Roy Andersen at mange tyske historikere i årene etter 1945 sluttet seg til seierherrenes dom. De var enige i at hovedansvaret for Første verdenskrig hvilte på Tyskland og på krigslysten hos mange i den tyske makteliten.

En medvirkende årsak til den tyske krigslysten var at Storbritannia og Frankrike forsøkte å temme Tysklands voldsomme økonomiske vekst. Tyskland ble utelukket fra å skaffe seg kolonier i Afrika og Asia og fra handelskontrakter i Midtøsten og Kina. Dessuten ble Tyskland innesperret av en politikk fra Storbritannia som gikk ut på at ingen europeisk stormakt skulle bli sterk nok til å true det britiske hegemoniet.

I forhistorien til Første verdenskrig inngikk Østerrike-Ungarns annektering av Bosnia og Hercegovina i 1908. Deretter var det stadig uro og protestaksjoner fra den slaviske serbiske majoriteten i Bosnia. De fikk sympati og støtte fra Serbia.

28. juni 1914 ble selveste symbolet på den habsburgske undertrykkelsen, arvingen til keisertronen, erkehertug Franz Ferdinand og hans kone, skutt og drept da de kjørte gjennom Sarajevo i åpen bil. Morderen, studenten Gavrilo Princip, og hans medsammensvorne ble hardt straffet.

Serbia gjorde innrømmelser på grunn av indirekte støtte til sammensvergelsen, men det østerrikske ministerrådet var fast bestemt på å straffe Serbia og gå til krig. Russland hadde nære forbindelser med Serbia. For sikkerhets skyld ba derfor det østerrikske ministerrådet Tyskland om støtte. De fikk en blankofullmakt 5. juli – bare en uke etter skuddene i Sarajevo. Med Tysklands blankofullmakt i ryggen startet Østerrike-Ungarn angrepet på Serbia 29. juli.

Roy Andersen skriver at forhistorien til Første verdenskrig er full av tapte muligheter til å unngå storkrig, til å unngå at 11 millioner soldater skulle dø i slakteriene på slagmarkene. Han undres på hva som ville ha skjedd om det østerrikske ministerrådet hadde godtatt de serbiske innrømmelsene.

Både Storbritannias utenriksminister Grey og Tysklands keiser Wilhelm mente innrømmelsene fra Serbia ville gi Østerrike-Ungarn sikkerhet og oppreisning. Og hva ville ha skjedd om Storbritannia og Frankrike hadde fulgt den tyske anmodningen om «stans i Beograd» og fått med seg russerne til forhandlingsbordet?

Kommentaren til Roy Andersen er: «For til syvende og sist var det hverken økonomiske systemer, allianser, militære forhold eller jernbanebygging som hadde skylden for at det ble krig. Det var individuelle personer. Mennesker med makt. Noen av dem ville krig, og noen tok sjansen på krig som et minste av flere mulige onder. De kunne ha reddet freden hvis de ville, men av ulike grunner gjorde de det ikke.»

Kan vi lære noe av forhistorien til Første verdenskrig?

