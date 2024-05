Høyre tier om sine næringsfiendtlige avgiftsøkninger

Høyre gikk i sitt alternative statsbudsjett inn for massive avgiftsøkninger for folk og næringsliv. Næringsfiendtlige grep som Sp og Ap sørger for at ikke blir realitet. Grep som Heidi Nordby Lunde holder pent stilt om i sine lovord om Høyres alternativ («Regjeringens budsjettbomber», DN 15. mai).