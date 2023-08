Artikkelen fortsetter under annonsen

Denne sommeren har det vært en rekke saker i mediene om et tema som synes å være brennhett: leiemarkedet. Rekordhøye leiepriser, få leieboliger og manglende økonomisk mulighet til å kjøpe egen bolig gjør at flere befinner seg i en svært krevende situasjon. Jussbuss håper at situasjonen nå kan bedres med en ny husleielov.

Dalin Malek

I forrige uke ble det første møtet i husleielovutvalget avholdt. Mandatet til utvalget er å gjennomgå husleieloven og vurdere endringer som «styrker leietageres rettigheter, sikrer grunnleggende botrygghet og som gjør at loven er tilpasset dagens situasjon i leiemarkedet». Dette arbeidet er på høy tid ettersom gjeldende husleielov ble til på 1990-tallet da situasjonen på leiemarkedet var annerledes og uten det samme behovet for langtidsleie som i dag.

Som saksbehandler i rettshjelpstiltaket Jussbuss, erfarer jeg det store behovet for en helt ny husleielov. I dag er det omtrent en million borgere i Norge som leier sin bolig, og andelen øker. Mange steder er det nå svært høye boligpriser, noe som gjør at flere og flere ser seg nødt til å leie i stedet for å kjøpe egen bolig. Leiemarkedet i dag kjennetegnes av stor variasjon blant leietagere. Det er alt fra studenter til småbarnsfamilier som har behov for et stabilt og trygt hjem.

Husleieloven er ofte den første loven ikke-jurister møter på, og den någjeldende husleieloven er flere steder uforståelig for den alminnelige borger. Av den grunn er det sentralt at vi får på plass en helt ny lov med en tilgjengelig lovtekst og forståelig oppbygningen. En slik endring vil være fordelaktig for både leietagere og utleiere. En klarere lovtekst gjør at man kan forutberegne sin egen rettstilstand og hevde sine rettigheter. Det vil også kunne forhindre unødvendige konflikter. I tillegg vil en mer forståelig lovtekst være ressursbesparende da man ikke trenger å involvere jurister eller andre rettshjelpere på grunn av uklare lovbestemmelser.

En ny husleielov må gjøre det vanskeligere å avtale seg bort fra loven til leietagers ugunst. I Jussbuss har vi særlig sett dette når det gjelder vedlikeholdet av leieboligen. Etter dagens lov kan utleier stille strenge krav til leietagers plikter underveis i leieforholdet. Utleier kan for eksempel kreve at leietager skal overlate boligen i bedre stand enn da leiekontrakten ble inngått, også når boligen i utgangspunktet var i dårlig stand. Som følge av den pressede situasjonen på leiemarkedet føler mange leietagere at de ikke har noe annet valg enn å akseptere utleiers strenge vilkår, i frykt for å ikke skulle få et sted å bo.

Husleielovutvalget skal nå ta arbeidet fatt med å enten revidere eller utforme en ny husleielov. Dette utvalget er bredt sammensatt av medlemmer som representerer interessene til ulike organisasjoner i leiemarkedet, jurister og forskere. På den måten ønskes det at interessene til alle parter i et husleieforhold sikres. Utvalget skal etter planen levere sin sluttrapport den 15. oktober 2024. Før dette skal loven gjennomgås nøye for å vurdere hvorvidt vi trenger en helt ny lov eller om det er tilstrekkelig at deler av den eksisterende loven endres.

Et sted å bo er av helt sentral velferdsmessig betydning. For studenter, familier, par og enslige, er boligen grunnlaget for et godt og trygt liv. Med stadig sentralisering og økonomisk knapphet for mange, er det et stort behov for et regelverk som verner om de svakeste og som er tilpasset dagens boligmarked. For å oppnå dette er det ikke tilstrekkelig å revidere noen bestemmelser. Avslutningen på det nye kapittelet for det norske leiemarkedet er etter Jussbuss´ syn en helt ny husleielov.

