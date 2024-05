Hva andre gjør, betyr ikke at det de gjør er riktig

I DN 30. mai fremhever Jøril Mæland og Karin Thorburn i et tilsvar til meg at jeg er naiv som ikke forstår at siden mange land har fjernet formuesskatten, må det være riktig vei å gå. Et slikt argument har ingen god vitenskapelig klangbunn.