Artikkelen fortsetter under annonsen

Ove Sparre-Enger i Nei til Atomvåpen reagerer kraftig på min kronikk om debatten i Nato om kjernevåpen. Det er forutsigbart, men også en illustrasjon på manglende bakkekontakt i den offentlige debatten om kjernevåpen i Norge.

Debatten er preget av to helt separate diskusjoner. Den dominerende offentlige diskursen om kjernevåpen i Norge de senere år har handlet om Forbudstraktaten mot kjernevåpen, og har vært dominert av Nei til Atomvåpen og andre som mener Norge bør undertegne.

Norske regjeringer har gjentatt at dette ikke er ønskelig gitt norske sikkerhetspolitiske interesser og forpliktelser – i den rekkefølgen. Norge forutsetter Natos evne til å forsvare oss i tilfelle krig. Dette innbefatter også Natos evne til å forsvare Norge med kjernevåpen. Dette er en opplest og vedtatt del av norsk sikkerhetspolitikk. Vi ønsker altså å være en del av Natos kjernevåpenparaply.

Men denne sikkerhetspolitiske dimensjonen av norsk kjernevåpenpolitikk er i mindre grad gjenstand for offentlig debatt. Og forbudsforfekterne engasjerer seg ikke i den sikkerhetspolitiske funksjonen kjernevåpen har i internasjonal politikk.

Dette er en utfordring gitt at Norges sikkerhetspolitiske situasjonen er dramatisk forverret.

En ny generasjon norske forskere har satt norsk balansepolitikk under lupen. Men hva en revisjon av denne betyr i praksis, har i mindre grad vært gjenstand for offentlig sikkerhet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Debatten om hvordan kjernevåpen kan bidra til Natos sikkerhet, diskuteres nå i Brussel, London, Helsinki, Stockholm, Berlin, Paris og en rekke andre hovedsteder. Kronikken min omhandler denne debatten, fordi dette også bør diskuteres her i Norge, og helst på en måte som ikke bare stadfester at verden hadde vært et bedre sted uten atomvåpen. En slik målsetning kan mange av oss være enige om.

Men før vi kommer dit, må vi forholde oss til realitetene på bakken. En verden der flere land, og særlig Russland, legger stadig større vekt på disse våpnene, er grunnen til at Nato nå diskuterer om gårsdagens kjernevåpenpolitikk er hva den bør være. Norge deltar i denne diskusjonen i Nato: tematikken kan med fordel også diskuteres offentlig.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.