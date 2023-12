Artikkelen fortsetter under annonsen

Hvor billig letestans vil være i praksis, er umulig å vite. Kvaløy og Mohn anslår nå at verdien av uoppdagede petroleumsressurser i Nordsjøen er 900 milliarder kroner. For fire år siden anslo Mohn at verdien av ressursene i Lofoten var 120 milliarder, og at dette var fem prosent av de totale uoppdagede ressurser. Hvis dette anslaget stemmer, er verdien 2400 milliarder.

Dersom dette stemmer, vil inntektene herfra kunne bidra med 72 milliarder kroner til statsbudsjettet i året, hvert eneste år. Det er penger det også. Forleden meldte Nav at folketrygdens utgifter vil øke tilsvarende 14.000 innbygger innen 2032. DN skrev på lederplass at disse pengene i alle fall ikke må hentes fra økte skatter. To dager senere savnet DN, også på lederplass, mer penger til forsvaret av Ukraina.

Men Norge har selvsagt råd til et slikt offer. Også Danmark og Sverige er trygge og gode land, også uten noe oljefond. Spørsmålet er om dette offeret gjør Norge og verden, og ikke minst Europa, til et bedre sted, eller helst mye bedre sted.

Det er tvilsomt. De siste to årene har vi kunne observere at fenomenet «energisikkerhet» har et substansielt innhold. Etter at Europa nesten har sluttet å importere gass fra Russland, har energiprisene vært veldig høye, til stor glede for energieksportører til Norge, USA og Qatar, men til fortvilelse for de fleste andre. Både europeisk industri og europeiske husholdninger sliter med store energiregninger.

Det er selvsagt mulig at Europa ikke trenger olje og gass i 2050, skjønt det er tvilsomt. Det finnes for eksempel ikke elektriske traktorer som kan pløye en åker. Vi er helt avhengige av gass for å produsere kunstgjødsel.

Og apropos forsvar: Det er vanskelig å tenke seg fungerende jagerflyvåpen, stridsvogner og marine uten oljeprodukter. Antagelig trenger europeiske land både olje og gass i sin grunnleggende energimiks også om 27 år. Derfor har flere EU-land tegnet avtaler med Qatar om levering av gass til 2053 allerede.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hvis Europa mot formodning ikke skulle trenge olje og gass i 2050, vil det være en mye smalere sak å stenge produksjonen når den ikke lengre er lønnsom.

Hvis Norge nå bestemmer oss for letestans på sokkelen, slik Mohn, Kvaløy og resten av Klimautvalget går inn for, vil Norge etter alle solemerker bli fattigere, energileverandører som Qatar, USA, Russland og Saudi-Arabia bli rikere, og Europa settes i en svakere posisjon.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.